Промоутер: Паркеру интересен бой с Поветкиным при соответствующем гонораре

В активе 38-летнего Поветкина 32 победы при единственном поражении от украинца Владимира Кличко в 2013 году. На счету 25-летнего Паркера 24 победы (18 нокаутом).

«Да, у нас были переговоры с командой Поветкина, нам такой бой интересен. Когда и где возможно организовать такой бой? В любом месте и в любое время в случае соответствующего денежного вознаграждения», — сказал Хиггинс.