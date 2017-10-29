Промоутер: Паркеру интересен бой с Поветкиным при соответствующем гонораре
МОСКВА, 29 окт —
МОСКВА, 29 окт —
В активе 38-летнего Поветкина 32 победы при единственном поражении от украинца Владимира Кличко в 2013 году. На счету 25-летнего Паркера 24 победы (18 нокаутом).
«Да, у нас были переговоры с командой Поветкина, нам такой бой интересен. Когда и где возможно организовать такой бой? В любом месте и в любое время в случае соответствующего денежного вознаграждения», — сказал Хиггинс.
Поветкин, владеющий поясом WBO International, в ближайшем поединке выйдет на ринг 15 декабря в Екатеринбурге. В качестве соперника называется немец румынского происхождения Кристиан Хаммер, который занимает первую строчку рейтинга организации.