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11:37 (мск), источник: Р-Спорт

Промоутер: Паркеру интересен бой с Поветкиным при соответствующем гонораре

МОСКВА, 29 окт — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Команда чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландца Джозефа Паркера заинтересована в проведении боя с россиянином Александром Поветкиным, но многое зависит от гонорара, заявил агентству «Р-Спорт» промоутер Паркера Дэвид Хиггинс.

Источник: РИА "Новости"

В активе 38-летнего Поветкина 32 победы при единственном поражении от украинца Владимира Кличко в 2013 году. На счету 25-летнего Паркера 24 победы (18 нокаутом).

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«Да, у нас были переговоры с командой Поветкина, нам такой бой интересен. Когда и где возможно организовать такой бой? В любом месте и в любое время в случае соответствующего денежного вознаграждения», — сказал Хиггинс.

Поветкин, владеющий поясом WBO International, в ближайшем поединке выйдет на ринг 15 декабря в Екатеринбурге. В качестве соперника называется немец румынского происхождения Кристиан Хаммер, который занимает первую строчку рейтинга организации.

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