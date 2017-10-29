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10:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Джошуа после Кличко одержал еще одну победу

Британский боксер Энтони Джошуа победил француза Карлоса Такама. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: AP 2017

Бой прошел в субботу, 29 октября, в Кардиффе и завершился победой англичанина техническим нокаутом в 10-м раунде. В четвертом раунде Такам побывал в нокдауне.

Джошуа защитил титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

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В апреле 2017-го Джошуа победил украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. В активе 28-летнего уроженца Уотфорда 20 побед в 20 боях на профессиональном ринге (все — нокаутом). В 2012 году он завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Лондоне.

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