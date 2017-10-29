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01:55 (мск), источник: ТАСС

Боксер Джошуа нокаутировал Такама в первом бою после победы над Кличко

ТАСС, 29 октября. Британский супертяжеловес Энтони Джошуа победил камерунца Карлоса Такама техническим нокаутом в 10-м раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой супер и Международной боксерской федерации (IBF).

Источник: AP 2017

12-раундовый поединок прошел в Кардиффе на стадионе «Миллениум».

По неофициальной информации, за этот поединок оба боксера получили самые большие для себя гонорары — Джошуа заработал за бой $20 млн, Такам — 5.

Изначально Джошуа должен был защищать титулы против болгарина Кубрата Пулева. Однако менее чем за две недели до боя стало известно, что Пулев не сможет восстановиться после травмы плеча и отказался от поединка.

Данный бой стал 20-м на профессиональном ринге для Джошуа, при этом все из них он завершил победой нокаутом, титул IBF британец защитил в четвертый раз, WBA — в первый. Он впервые вышел на ринг с 29 апреля текущего года, когда провел главный на данный момент бой в своей карьере против бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям украинца Владимира Кличко. Тот поединок стал самым длительным для Джошуа, который победил техническим нокаутом в 11-м раунде. Поражение стало для Кличко вторым подряд, и он объявил о завершении карьеры.

Российским любителям бокса Такам известен поединком против Александра Поветкина, который прошел 24 октября 2014 года в Москве. Камерунец проиграл нокаутом в 10-м раунде и расстался с серебряным поясом Всемирного боксерского совета (WBC). Всего в активе Такама теперь 35 побед (27 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.

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