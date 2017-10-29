Боксер Джошуа нокаутировал Такама в первом бою после победы над Кличко

Изначально Джошуа должен был защищать титулы против болгарина Кубрата Пулева. Однако менее чем за две недели до боя стало известно, что Пулев не сможет восстановиться после травмы плеча и отказался от поединка.

Данный бой стал 20-м на профессиональном ринге для Джошуа, при этом все из них он завершил победой нокаутом, титул IBF британец защитил в четвертый раз, WBA — в первый. Он впервые вышел на ринг с 29 апреля текущего года, когда провел главный на данный момент бой в своей карьере против бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям украинца Владимира Кличко. Тот поединок стал самым длительным для Джошуа, который победил техническим нокаутом в 11-м раунде. Поражение стало для Кличко вторым подряд, и он объявил о завершении карьеры.