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Джукембаев поднялся на 14 позиций в рейтинге BoxRec
Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (10−0, 9 КО) одержал десятую победу на
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Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (10−0, 9 КО) одержал десятую победу на
Он отправил мексиканца Хосе Эмилио Переа (24−9, 15 КО) в нокаут уже в первом раунде в рамках вечера бокса в Монреале (Канада).
Эта победа позволила Джукембаеву улучшить свое положение в рейтинге авторитетного сайта BoxRec.com — в первом полусреднем весе он переместился с 82-го места на 64-е.