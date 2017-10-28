Бой непобежденного казахстанца Шарибаева в США отменен после медосмотра соперника

Врачи запретили 28-летнему колумбийцу Карлосу Падилья (16−6−1, 10 КО) выходить на ринг. Планировалось, что он встретится с Шарибаевым на вечере бокса в Машантакете (штат Коннектикут).

«Предварительный медосмотр в Майами никаких нарушений в организме колумбийца не выявил. Местные медицинские специалисты в Машантакете говорят, что подобные изменения могут произойти ввиду неправильной или резкой потери веса боксера. Организаторы вечера бокса посчитали, что это огромный риск для жизни Карлоса. Они не могут допустить, чтобы что-то страшное произошло с боксером во время боя. Тут ничего не поделаешь. Такое случается в мире бокса», — объяснил промоутер казахстанца Элвис Креспо, который пообещал найти Шарибаеву нового соперника.

Сам Шарибаев принес извинения болельщикам за отмену поединка.

«Признаться, я был шокирован. Собирался нокаутировать соперника, а вместо этого он такой новостью отправил в нокаут меня! — заявил Шарибаев. — Приношу извинения своим болельщикам, что так получилось. Когда на кону жизнь боксера, рисковать никак нельзя. Но я по-прежнему готов порадовать вас интересным красивым боксом. Надеюсь, уже на следующей неделе станет известно имя моего нового соперника, и я наконец вернусь на ринг».