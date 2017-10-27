Энтони Джошуа оказался тяжелее соперника на восемь килограммов перед боем

Вес Джошуа составил 254 фунта, а Такама — 235,5. Британец оказался почти на 8,4 килограмма тяжелее соперника — 115,2 против 106,8 килограмма.

Изначально соперником Джошуа был болгарин Кубрат Пулев (25−1, 13 КО), однако из-за травмы 26 октября он снялся с боя, после чего промоутеры британца оперативно нашли замену в лице Такама.

Бой Джошуа — Такам пройдет в Кардиффе. По времени Астаны поединок состоится в ночь с 28 на 29 октября.

В предстоящем поединке 28-летний Джошуа в пятый раз будет защищать пояс IBF, но в первый — титулы WBA и IBO, которые он завоевал в апреле, нокаутировав украинца Владимира Кличко (64−5, 53 КО).