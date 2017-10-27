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21:00 (мск), источник: Vesti.kz

Энтони Джошуа оказался тяжелее соперника на восемь килограммов перед боем

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF и IBO британец Энтони Джошуа (19−0, 19 КО) и француз Карлос Такам (35−3−1, 27 КО) прошли официальное взвешивание перед их боем, передает корреспондент Vesti.kz.

Вес Джошуа составил 254 фунта, а Такама — 235,5. Британец оказался почти на 8,4 килограмма тяжелее соперника — 115,2 против 106,8 килограмма.

Изначально соперником Джошуа был болгарин Кубрат Пулев (25−1, 13 КО), однако из-за травмы 26 октября он снялся с боя, после чего промоутеры британца оперативно нашли замену в лице Такама.

Бой Джошуа — Такам пройдет в Кардиффе. По времени Астаны поединок состоится в ночь с 28 на 29 октября.

В предстоящем поединке 28-летний Джошуа в пятый раз будет защищать пояс IBF, но в первый — титулы WBA и IBO, которые он завоевал в апреле, нокаутировав украинца Владимира Кличко (64−5, 53 КО).

36-летний Такам впервые в карьере будет драться за звание чемпиона мира. В октябре 2014 года француз камерунского происхождения в Москве досрочно проиграл в бою за пояс WBC Silver россиянину Александру Поветкину (32−1, 23 КО).

Энтони Джошуа оказался тяжелее соперника на восемь килограммов перед боем
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