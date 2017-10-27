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19:04 (мск), источник: Vesti.kz

Абсолютный чемпион мира Кроуфорд решил отказаться от всех титулов и поднялся в новый вес

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (32−0, 23 КО) объявил о переходе в новый дивизион и в ближайшее время расстанется со всеми титулами. Об этом сообщает ESPN.

В августе этого года Кроуфорд в объединительном бою нокаутировал намибийца Джулиуса Индонго (22−1, 11 КО) и стал третьим в истории абсолютным чемпионом мира, сосредоточив у себя все четыре основных пояса — WBC, WBA, WBO и IBF.

Спустя несколько недель Кроуфорд отказался от титула IBF, так как не хотел проводить защиту против родившегося в Казахстане россиянина Сергея Липинца (12−0, 10 КО). А накануне на конвенции WBO было объявлено, что Кроуфорд освободил титул в первом полусреднем весе и получил статус претендента на пояс в полусреднем дивизионе, которым владеет австралиец Джефф Хорн (17−0, 11 КО).

В ближайшее время вакантным станут титулы WBC и WBA, принадлежащие Кроуфорду. Совсем скоро начнутся переговоры с Хорном о поединке, который может пройти в марте 2018 года в США или Австралии.

30-летний Кроуфорд начинал карьеру в легком весе и с 2014 по 2015 год был чемпионом WBO в этом дивизионе. В рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий (P4P) по версии The Ring Кроуфорд занимает второе место, уступая лишь казахстанcкому средневесу Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО), который владеет титулами WBC, WBA (Super), IBF и IBO.

Отметим, что в полусреднем весе титулом WBO владеет Хорн, пояса WBC и WBA принадлежат американцу Киту Турману (28−0, 22 КО), а чемпионом по версии IBF является еще один представитель США Эррол Спенс-младший (22−0, 19 КО).

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