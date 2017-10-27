Трояновский проведет бой с парагвайцем Портильо в Москве 27 ноября
27 ноября в Москве
27 ноября в Москве
В конце прошлого года 27-летний россиянин потерпел первое поражение в карьере от Джулиуса Индонго, уступив свой чемпионский титул IBF, которым он владел с апреля 2015 года. Первого июля этого года Трояновский успешно вернулся на ринг, победив нокаутом в четвертом раунде итальянца Микеле Ди Рокко.
Портильо начал профессиональную карьеру четыре года назад и пока не потерпел ни одного поражения. В своем предыдущем поединке парагваец завоевал временный титул WBA Oceania в первом полусреднем весе.