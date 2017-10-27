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16:51 (мск), источник: Р-Спорт

Трояновский проведет бой с Портильо в рамках вечера бокса в Москве 27 ноября

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO россиянин Эдуард Трояновский проведет поединок с парагвайцем Карлосом Мануэлем Портильо в рамках вечера бокса в Москве, который пройдет 27 ноября, сообщается на официальном сайте промоутерской компании «Мир бокса».

Источник: РИА "Новости"

Трояновский 1 июля в первом бою после потери титулов чемпиона мира победил итальянца Микеле Ди Рокко. На счету 37-летнего российского боксера 26 побед (23 — нокаутом) в 27 боях при одном поражении. Портильо на профессиональном ринге выиграл 21 бой (16 — нокаутом) из 21.

Также 27 ноября боксер первого легкого веса россиянин Валерий Третьяков (11 побед в 11 боях, 4 — нокаутом) сразится с украинцем Арнольдом Хегаем (10 побед (7 — нокаутом) в 11 боях, 1 ничья).

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