Казахстанский боксер нокаутировал тайца и претендует на пояс IBF

С первых минут казахстанец завладел инициативой и уже во втором раунде нокаутировал своего более опытного соперника из Таиланда. Таким образом в активе Жанузака уже три боя, три победы и ни одного поражения.



Напомним, что данный бой состоялся в рамках турнира «2017 IBF Silk Road Championship Tournament», главным призом которого станет обладание титулом регионального чемпиона по версии IBF. Для того чтобы забрать этот пояс, Мадияру необходимо выиграть следующий бой. Соперник Мадияра определится уже сегодня, им станет победитель пары Джон Марк Алеман (Филипины, 4−0−0) — Су Юнь Хуань (Китай, 6−1−2).



Мадияр боксировал в рамках наилегчайшего веса (50,8 килограмм).



Мадияр Жанузак является чемпионом Казахстана среди юношей и двухкратным чемпионом среди молодежи, а также обладателем кубка Федерации Бокса РК.