Наследники Уорда. Титулы американца разыграют россияне

Источник: Советский спорт

Американский боксер полутяжелого веса Андре Уорд дважды победил россиянина Сергея Ковалева и стал обладателем титулов чемпиона мира по версии WBA, IBF и WBO. В конце лета американец объявил о завершении спортивной карьеры из-за травм, которые он получил в поединках с «Крашером».

Таким образом, он оставил чемпионские пояса вакантными. «Советский спорт» рассказывает о том, кому они достанутся.

WBA

Самая скандальная организация, которая за деньги готова переписывать собственные правила по нескольку раз, объявила имя нового чемпиона мира без боя за титул. Драгоценный подарок получил россиянин Дмитрий Бивол.

В теории, даже если он проиграет ближайший бой, его можно будет называть «экс-чемпионом мира», хотя формально ни одного титульного боя он до сих пор не провел.

Бивол, бесспорно, боксер выдающихся талантов. Любой соперник в этом весе ему по зубам. Во всяком случае, конкуренцию Дмитрий навяжет каждому. И поэтому не совсем ясны мотивы таких подачек, которые не иначе как негативно никак не воспринимаются.

Бивол владел поясом «временного» чемпиона мира и его ближайший бой был намечен на 4 ноября в Монако. Спокойно можно было дождаться этой даты и самостоятельно завоевать полноценный титул — без бюрократических проволочек.

Но WBA пошло еще дальше. И вместо того, чтобы разыгрывать пояс чемпиона мира между двумя первыми номерами своего рейтинга — Биволом и Салливаном Баррером, соперником россиянина стал малоизвестный австралиец Трент Бродхерст, расположившийся на 12-й строчке. Такое решение вызвало гнев Барреры. «На кой черт тогда нужны эти рейтинги», — сказал кубинец. И разве он не прав?

Прав, но не совсем. Дело в том, что до последнего момента титулом «регулярного» чемпиона мира владел швед Баду Джек. И это с ним должен был боксировать россиянин, но Джек сам отказался от боя, назвав самым главным в жизни «деньги». У Джека были две цели — Адонис Стивенсон и Сергей Ковалев. Оба без восторга восприняли идею шведского боксера, и нашли себе других соперников, а Джек ближайшие полгода совершенно точно проведет без титула и большого боя.

IBF

Еще до того, как Уорд завершил карьеру, было известно, что россиянин Артур Бетербиев (второй номер рейтинга, первое место вакантно — прим. ред.) должен провести бой за звание обязательного претендента.

Процесс выбора соперника был крайне тяжелым. Начался он еще в январе. Бетербиев успел окончательно поссорился с своим промоутером, который в общем-то так и не организовал ни одного достойного боя для Артура за четыре года.

Потенциальные соперники просто отказывались встречаться с Артуром. В том числе и Салливан Баррера. В результате со второй попытки согласие дал немец Энрико Келлинг, занимавший пятое место в рейтинге IBF. Специально к этому поединку немца подняли на две строчки, хотя после официального объявления о бое, Келлинг на ринг не выходил.

При этом оба боксера на момент подписания контракта были уверены, что выявят лишь официального претендента, но «отставка» Уорда повысила статус их встречи до боя за вакантный титул. В этом случае все «отказники» могут только пенять на себя. Бетербиев был готов встретиться с более сильным соперником, но согласился только Келлинг. Бой пройдет в Канаде 11 ноября.

WBO

Очень долго судьбу своего титула решали руководители WBO. В результате было принято вполне приемлемое решение. Пояс чемпиона мира оспорит его бывший обладатель Сергей Ковалев и украинец Вячеслав Шабранский. Именно с титула WBO начался чемпионский путь россиянина в 2013 году.

Примечательно, но и соперником Ковалева мог стать все тот же Баррера. Кубинец отказался от боя, поскольку на то время он не был титульным, а представители Ковалева предложили ему «недостойный гонорар».

«Ковалев докажет, что он — чемпион». Мнение спарринг-партнера Ковалева и Уорда.

Почти все специалисты едины во мнении, что предстоящий поединок должен стать для Ковалева проходным. Видимо, поэтому WBO долгое время не могла принять окончательного решения. Договоренность о бое была достигнута еще до официального заявление Уорда, поэтому и к стороне Ковалева претензии предъявить трудно. Бой за вакантный титул пройдет 25 ноября в Нью-Йорке.

А также WBC

Чемпионский титул по версии WBC не меняет своего владельца с 2013 года. Им остается канадец Адонис Стивенсон, который умело избегает конкурентной оппозиции. Но именно он на данный момент остается единственным полноценным чемпионом мира. И свой поединок он планирует провести в январе-феврале следующего года против колумбийца Элейдера Альвареса, а значит, он еще нескоро расстанется с поясом.

Проигравшие

Больше всего из-за всей этой суматохи пострадал Баррера, который претендовал на каждый из вакантных поясов, но остался ни с чем. Свой поединок он проведет в одном вечере с Ковалевым. И его соперником станет побитый Биволом доминиканец Феликс Валера.

Еще одной пострадавший стороной является Александр Гвоздик. Украинец прекрасно выступал последние два года и сейчас он идет на 2-м месте в WBC, 4-м в WBA и IBF, и 1-м в WBO. По всей логике событий именно он должен был драться за титул WBO, а не Ковалев.