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10:36 (мск), источник: Sports.kz

Жакиянов рассказал о планах на будущее

Известный казахстанский профессиональный боксер, экс-чемпион мира по версии WBA Жанат Жакиянов прокомментировал свое поражение от британца Райана Барнетта, а также рассказал о своих планах на будущее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Reuters

Он подчеркнул, что винить в поражении может только себя.

«Я знал, куда ехал, знал, что нужно выигрывать с явным преимуществом или досрочно. Но мне не удалось ни того, ни другого. Я приложил для победы все усилия, но он — тоже чемпион, непростой парень. Скажу одно — винить судей или кого-то другого будет неправильным. Подготовка была хорошая, но я был гостем на этом ринге и недостаточно сделал для того, чтобы руку подняли мне. Не получилось. Я рискнул, что было — то было… Надо все воспринимать, как мужчина», — сказал Жакиянов.

Говоря о дальнейших планах, экс-чемпион признался, что в данный момент нуждается в отдыхе, но уже с начала следующего года он будет готов к дальнейшим баталиям на ринге.

«После боя мы поговорили с моим менеджером Филиппом Фондю, я попросил, чтобы до нового года меня не тревожили, я хочу немного отдохнуть от бокса. Но он будет работать над поиском моих следующих соперников и организацией боев, и в начале следующего года даст мне полный расклад — кто, где и когда, и какие есть перспективы», — сообщил боксер.

Жакиянов также признался, что согласился на бой против Барнетта, даже не задумываясь об условиях его проведения, поскольку считает британца серьезным оппонентом.

«Условия боя предложили нам они, и когда мне позвонил мой менеджер — я сразу согласился, потому что это — большой бой. О таких боях нужно мечтать. Зачем нужны маленькие бои с непонятными соперниками? Поэтому, я бы ни за что не отказался от этого боя, вне зависимости от условий», — подчеркнул он.

Боец также прокомментировал бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, и поделился мнением по поводу возможного реванша.

«Далекие от мира бокса люди ожидали, что Головкин и Альварес сразу выбегут на ринг и начнут друг друга “молотить”. Я сразу сказал, что выйдут два парня с очень высоким уровнем мастерства, и будет очень умный и грамотный бой. Все было четко, защитные действия были на высшем уровне, но дали ничью… Матч-реванш? Все будет зависеть от подготовки, кто как себя будет чувствовать непосредственно перед боем. Победит тактика», — уверен Жакиянов.

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