Жакиянов рассказал о планах на будущее
Известный казахстанский профессиональный боксер,
Известный казахстанский профессиональный боксер,
Он подчеркнул, что винить в поражении может только себя.
«Я знал, куда ехал, знал, что нужно выигрывать с явным преимуществом или досрочно. Но мне не удалось ни того, ни другого. Я приложил для победы все усилия, но он — тоже чемпион, непростой парень. Скажу одно — винить судей или
Говоря о дальнейших планах,
«После боя мы поговорили с моим менеджером Филиппом Фондю, я попросил, чтобы до нового года меня не тревожили, я хочу немного отдохнуть от бокса. Но он будет работать над поиском моих следующих соперников и организацией боев, и в начале следующего года даст мне полный расклад — кто, где и когда, и какие есть перспективы», — сообщил боксер.
Жакиянов также признался, что согласился на бой против Барнетта, даже не задумываясь об условиях его проведения, поскольку считает британца серьезным оппонентом.
«Условия боя предложили нам они, и когда мне позвонил мой менеджер — я сразу согласился, потому что это — большой бой. О таких боях нужно мечтать. Зачем нужны маленькие бои с непонятными соперниками? Поэтому, я бы ни за что не отказался от этого боя, вне зависимости от условий», — подчеркнул он.
Боец также прокомментировал бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, и поделился мнением по поводу возможного реванша.
«Далекие от мира бокса люди ожидали, что Головкин и Альварес сразу выбегут на ринг и начнут друг друга “молотить”. Я сразу сказал, что выйдут два парня с очень высоким уровнем мастерства, и будет очень умный и грамотный бой. Все было четко, защитные действия были на высшем уровне, но дали ничью…