Решится ли Мэйвезер вернуться ради боя с Головкиным?

Источник: AP 2017

«GGG мог бы согласиться на бой с Мэйвезером, если сделка придется ему по вкусу. Очевидно, что Флойд бы забрал себе львиную долю дохода. Но это все равно было бы выигрышным решением для Головкина, потому что его популярность бы драматически выросла, особенно, если бы он нокаутировал американца во впечатляющей манере.

Мэйвезер уже начал публиковать видео из тренировочного зала в Лас-Вегасе, что видится как прелюдия к возвращению ради очередного боя. Вероятно, он заработает более 100 миллионов долларов, если встретится с Головкиным, Саулем Альваресом или устроит реванш с Конором Макгрегором.

Но Флойд может серьезно пострадать в поединке с Геннадием. С тем, насколько он был медленным и старым в бою с Макгрегором, Головкин станет для него очень опасным соперником. Во встрече с Макгрегором Мэйвезеру не хватало мобильности. Любители ММА могли этого не заметить, то фанаты бокса увидели, насколько он замедлился по сравнению с лучшими годами.