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09:46 (мск), источник: Sports.kz

Мурата возжелал бой с Головкиным, чтобы «выйти на вселенский уровень»

«Обычный» чемпион мира WBA в среднем весе Риота Мурата (13−1, 10 КО) более чем готов разменять свой полутитул на звание реального чемпиона мира, которым пока ещё владеет по этой версии (а также WBС и IBF) лидер дивизиона Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО).

Само собой, для этого нужно встретиться в ринге с казахстанцем, и Мурата совершенно не против такого сценария.

«У меня необоримое желание стать настоящим чемпионом мира, повысим тем самым себе цену и репутацию, — витиевато выражается японец. — Я получил ценную победу, и сильно желаю ещё одну. Могу совершить прыжок на большую сцену вселенского уровня».

Как пишет BoxingScene, недавно американский сопромоутер Мураты Боб Арум заявлял, что намерен в 2018 году организовать ему поединок против GGG. Если Головкин не сумеет договориться о реванше с «Канело» на 5 мая, вполне возможно, его следующим соперником станет именно Риота.

Мурата завоевал полутитул 22 октября, остановив по итогам семи раундов Хассана Энжикама.

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