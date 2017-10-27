Мурата возжелал бой с Головкиным, чтобы «выйти на вселенский уровень»

Само собой, для этого нужно встретиться в ринге с казахстанцем, и Мурата совершенно не против такого сценария.

«У меня необоримое желание стать настоящим чемпионом мира, повысим тем самым себе цену и репутацию, — витиевато выражается японец. — Я получил ценную победу, и сильно желаю ещё одну. Могу совершить прыжок на большую сцену вселенского уровня».

Как пишет BoxingScene, недавно американский сопромоутер Мураты Боб Арум заявлял, что намерен в 2018 году организовать ему поединок против GGG. Если Головкин не сумеет договориться о реванше с «Канело» на 5 мая, вполне возможно, его следующим соперником станет именно Риота.