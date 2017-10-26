«Бой с Влодарчиком закончили раньше, чем планировали»
Тренер чемпиона мира IBF в первом тяжелом весе Мурата Гассиева Виталий Сланов в интервью «СЭ» подвел итоги боя с Кшиштофом Влодарчиком в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии.
Тренер чемпиона мира IBF в первом тяжелом весе Мурата Гассиева Виталий Сланов в интервью «СЭ» подвел итоги боя с Кшиштофом Влодарчиком в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии.
Свой путь 24-летний Гассиев начинал в боксерском клубе «Ариана» под руководством Сланова. В 2014 году спортсмен перебрался в США в зал знаменитого специалиста Абеля Санчеса, однако до сих пор продолжает сотрудничество и со своим первым тренером. Они оба специалиста были в углу ринга, когда Гассиев нокаутировал Влодарчика, защитив титул, и вышел в полуфинал суперсерии, где встретится с кубинцем Юниером Дортикосом.
САНЧЕС С ГАССИЕВЫМ — КАК ОТЕЦ С СЫНОМ
— План на бой с Влодарчиком, похоже, был выполнен на сто процентов?
— На самом деле, он был немного другим. Закончить бой мы хотели досрочно, но во второй половине, после 5−7 раунда. Работа шла как надо, переводили удары с корпуса на голову, с головы на корпус. Абель Санчес руководил боем, каждый раунд
— Удар по печени становится фирменным знаком Гассиева.
— Это у него давно, можно посмотреть старые бои. Много было эффективных ударов по корпусу, многие падали. Мурат сейчас взрослеет, совершенствуется, тем более что попал у Санчеса в такую среду — они там работают с Геннадием Головкиным, с Костей Пономаревым, Денисом Шафиковым. У них рабочая атмосфера — просто сказка! Мурат прибавляет, взрослеет. И то, что было наработано раньше, усовершенствовали.
— За десять месяцев, прошедшие с последнего поединка, Гассиев заметно прибавил — понравились его защита, движение.
— Мы анализировали прошлый бой и сделали заметный шаг вперед. Вообще, Санчес — очень грамотный тренер. Он уравновешенный, с трезвой головой. У него такой менталитет, что кажется, будто он россиянин.
— Это тоже влияет на прогресс Гассиева?
— Да, потому что от этого тоже многое зависит. Какой бы ни был тренер хороший, если нет взаимопонимания, то ничего не получится. А у Санчеса с Муратом отношения как у отца с сыном — очень теплые. Но не только с ним, Санчес так ко всем ребятам относится, а они от него просто в восторге. Хотя в работе он очень требовательный, и им это тоже нравится.
— Как вы делите обязанности?
— У нас нет трений. Где надо — Санчес руководит, я не вмешиваюсь. Надо говорить объективно — мы с Муратом проделали большой путь, провели 18 боев. Но сейчас основную работу делает Абель. Стараюсь на себя не перетягивать одеяло, стараюсь помогать, чтобы был единый коллектив. Абель руководит подготовкой, а мы рядом — и я, и промоутер. Нам очень комфортно работать. Большое счастье, что мы попали в такую атмосферу. Такого взаимопонимания, как с Санчесом, у нас ни с одним тренером не было.
ПРЕИМУЩЕСТВО ДОРТИКОСА — ДЛИННЫЕ РУКИ
— В январе Гассиев проведет полуфинальный бой суперсерии с Дортикосом. Как будет строиться подготовка?
— Сейчас проведет десять дней дома, потом съездит в университет сдать экзамены. И после этого сразу приступит к подготовке. Потому что до января времени немного. Он прилетел на днях в Осетию, зашел в зал — всем ребятам привез подарки. Кому боксерки, кому перчатки. Я еще удивлялся в аэропорту, откуда у него столько чемоданов. Оказалось, он закупил в Америке новую экипировку для ребят и раздал в зале. Мне даже не сказал. Это многое говорит о нем как о человеке.
— Уже думаете о бое с Дортикосом и о том, как нивелировать его преимущества?
— Его преимущество — длинные руки, других не вижу. Скорость? Гассиев для тяжелого веса очень скоростной, вместе с Усиком один из самых быстрых боксеров в категории. По ударной мощи Мурат кубинцу не уступает, а даже превосходит. Даже Влодарчик после боя сказал, что был ошеломлен мощью Мурата — с кем только не боксировал, а с такой, мол, не сталкивался. Дортикос, конечно, очень хороший боксер, но Санчес — сильный аналитик. Думаю, он найдет верную тактику.
— Ждем красивый бой двух фаворитов суперсерии?
— Сейчас все четверо, кто остался — фавориты. Усик — силен, но Бриедиса я не списываю, он очень приличный боксер. Мурат — само собой. Мы рассчитываем, что победим Дортикоса и рассчитываем выиграть в финале. Гассиеву это по силам. Он от боя к бою прибавляет — в силу того, что соперникам уже за тридцать, а ему только 24 года.
— Места проведения боев еще не определены, но не исключается, что как минимум финал может пройти на Ближнем Востоке.
— Мурат говорит, что ему нет разницы, где боксировать. Говорит, что в любой стране чувствует себя одинаково. У него хорошая психика, выдерживает любое давление. Основная подготовка у нас пройдет в Биг Бэре, а что касается последнего сбора, то будем подстраиваться под место, где пройдет бой.