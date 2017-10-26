«Бой с Влодарчиком закончили раньше, чем планировали»

Источник: AFP 2017

Свой путь 24-летний Гассиев начинал в боксерском клубе «Ариана» под руководством Сланова. В 2014 году спортсмен перебрался в США в зал знаменитого специалиста Абеля Санчеса, однако до сих пор продолжает сотрудничество и со своим первым тренером. Они оба специалиста были в углу ринга, когда Гассиев нокаутировал Влодарчика, защитив титул, и вышел в полуфинал суперсерии, где встретится с кубинцем Юниером Дортикосом.

САНЧЕС С ГАССИЕВЫМ — КАК ОТЕЦ С СЫНОМ

— План на бой с Влодарчиком, похоже, был выполнен на сто процентов?

— На самом деле, он был немного другим. Закончить бой мы хотели досрочно, но во второй половине, после 5−7 раунда. Работа шла как надо, переводили удары с корпуса на голову, с головы на корпус. Абель Санчес руководил боем, каждый раунд что-то корректировал. И перед третьим раундом сказал Мурату, что надо прибавлять — по первым двум раундам было ясно, что Влодарчик боксировать не будет, будет избегать боя. В общем, получилось все так, как задумали, просто немного раньше.

— Удар по печени становится фирменным знаком Гассиева.

— Это у него давно, можно посмотреть старые бои. Много было эффективных ударов по корпусу, многие падали. Мурат сейчас взрослеет, совершенствуется, тем более что попал у Санчеса в такую среду — они там работают с Геннадием Головкиным, с Костей Пономаревым, Денисом Шафиковым. У них рабочая атмосфера — просто сказка! Мурат прибавляет, взрослеет. И то, что было наработано раньше, усовершенствовали.

— За десять месяцев, прошедшие с последнего поединка, Гассиев заметно прибавил — понравились его защита, движение.

— Мы анализировали прошлый бой и сделали заметный шаг вперед. Вообще, Санчес — очень грамотный тренер. Он уравновешенный, с трезвой головой. У него такой менталитет, что кажется, будто он россиянин.

— Это тоже влияет на прогресс Гассиева?

— Да, потому что от этого тоже многое зависит. Какой бы ни был тренер хороший, если нет взаимопонимания, то ничего не получится. А у Санчеса с Муратом отношения как у отца с сыном — очень теплые. Но не только с ним, Санчес так ко всем ребятам относится, а они от него просто в восторге. Хотя в работе он очень требовательный, и им это тоже нравится.

— Как вы делите обязанности?

— У нас нет трений. Где надо — Санчес руководит, я не вмешиваюсь. Надо говорить объективно — мы с Муратом проделали большой путь, провели 18 боев. Но сейчас основную работу делает Абель. Стараюсь на себя не перетягивать одеяло, стараюсь помогать, чтобы был единый коллектив. Абель руководит подготовкой, а мы рядом — и я, и промоутер. Нам очень комфортно работать. Большое счастье, что мы попали в такую атмосферу. Такого взаимопонимания, как с Санчесом, у нас ни с одним тренером не было.

ПРЕИМУЩЕСТВО ДОРТИКОСА — ДЛИННЫЕ РУКИ

— В январе Гассиев проведет полуфинальный бой суперсерии с Дортикосом. Как будет строиться подготовка?

— Сейчас проведет десять дней дома, потом съездит в университет сдать экзамены. И после этого сразу приступит к подготовке. Потому что до января времени немного. Он прилетел на днях в Осетию, зашел в зал — всем ребятам привез подарки. Кому боксерки, кому перчатки. Я еще удивлялся в аэропорту, откуда у него столько чемоданов. Оказалось, он закупил в Америке новую экипировку для ребят и раздал в зале. Мне даже не сказал. Это многое говорит о нем как о человеке.

— Уже думаете о бое с Дортикосом и о том, как нивелировать его преимущества?

— Его преимущество — длинные руки, других не вижу. Скорость? Гассиев для тяжелого веса очень скоростной, вместе с Усиком один из самых быстрых боксеров в категории. По ударной мощи Мурат кубинцу не уступает, а даже превосходит. Даже Влодарчик после боя сказал, что был ошеломлен мощью Мурата — с кем только не боксировал, а с такой, мол, не сталкивался. Дортикос, конечно, очень хороший боксер, но Санчес — сильный аналитик. Думаю, он найдет верную тактику.

— Ждем красивый бой двух фаворитов суперсерии?

— Сейчас все четверо, кто остался — фавориты. Усик — силен, но Бриедиса я не списываю, он очень приличный боксер. Мурат — само собой. Мы рассчитываем, что победим Дортикоса и рассчитываем выиграть в финале. Гассиеву это по силам. Он от боя к бою прибавляет — в силу того, что соперникам уже за тридцать, а ему только 24 года.

— Места проведения боев еще не определены, но не исключается, что как минимум финал может пройти на Ближнем Востоке.