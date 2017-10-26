Следующий Кличко? Олимпийский чемпион охарактеризовал супертяжеловеса из Казахстана с двумя победами нокаутом

«Я видел последний бой Ивана. Когда он переходил, говорили, что он не бьющий и ему будет сложно… Но он очень сильно изменился. Начал бить, и бить сильно. Выигрывает бои нокаутом, хотя соперники у него непростые. Не такие, чтобы ты его еще не ударил, а он уже упал… Против Ивана вышел боец, который умеет боксировать.

Меня радует прогресс Ивана. Он начал работать по-другому и начал бить. Я думаю, что он далеко пойдет. Особенно я рад тому факту, что Иван переборол себя после алматинского нокаута (в финале ЧМ-2013 — прим. автора). Мы ведь не должны забывать и об этом. Это заслуживает уважения. Он переборол себя и выиграл у этого азербайджанца на Олимпиаде (двукратного чемпиона мира Магомедрасула Меджидова — прим. автора).

Показал в Бразилии, что он не просто так в сборной, а он действительно сильный. А то, что перешел в профессионалы и начал бить, говорит о том, что он не просто хороший боксер, а боксер думающий. Он сильный талант. Думаю, что в скором времени наши тяжеловесы заявят о себе. Было время, писали про братьев Кличко. Они были непобедимы… Но время идет, все меняется, и пора менять лидеров.

Я думаю, что Иван станет достойной заменой Кличко и сможет показать, как говорит Геннадий Головкин, Big Drama Show. И мы будем на это смотреть, и переживать-болеть за него, как болеем за Каната Ислама, Жаната Жакиянова или Геннадия Головкина. Думаю, увидим скоро чемпионские поединки Дычко, которые покажет телеканал HBO, — считает Артаев.