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17:17 (мск), источник: ТАСС

Тренер: Головкин готов провести бой с Мэйуэзером в промежуточном весе

ТАСС, 26 октября. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин готов провести поединок с непобежденным американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим в промежуточном весе. Об этом сообщил тренер Головкина Абель Санчес, слова которого приводит портал Worldboxingnews.

Источник: Reuters

35-летний казахстанец систематически проводит поединки в весовой категории до 72,57 кг, при этом его «боевой» вес с учетом набора массы после официальной процедуры взвешивания непосредственно перед поединком выше указанных нормативов. 40-летний Мэйуэзер на протяжении карьеры чаще боксировал в полусреднем весе (до 66,67 кг), однако в 2013 году американец боксировал с мексиканцем Саулем Альваресом в согласованном промежуточном весе — 68,94 кг, защищая титул чемпиона по версии WBA в первом среднем весе. При этом свой последний поединок против ирландского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора Мэйуэзер провел в весе 69,85 кг.

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«Если нам поступит предложение, которое нас заинтересует, Головкин готов боксировать в весе 69,85 кг с Мэйуэзером, — сказал Санчес. — Единственная проблема заключается в том, что команда Мэйуэзера очень часто занимается пустой болтовней».

27 августа Мэйуэзер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде, 12-раундовый поединок прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе. Данный поединок стал 50-м в карьере американца, он одержал победы во всех из них (27 нокаутом), а после поединка с Макгрегором завершил карьеру. Мэйуэзер при этом стал восьмым на тот момент боксером- чемпионом мира в истории, завершившим карьеру без поражений, и третьим среди тех, кто при этом провел 40 и более боев (после американца Рокки Марчиано и британца Джо Кальзаге).

Однако в октябре Мэйуэзер опубликовал у себя в Twitter несколько видеозаписей со своих боксерских тренировок, а позднее появилась информация о том, что американец начал подготовку к бою-реваншу с Макгрегором, который может пройти в 2018 году. В активе Головкина 37 побед (33 нокаутом) при одной ничьей.

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