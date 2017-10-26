Стоит ли Головкину соглашаться на бой-реванш с Альваресом в сентябре 2018 года

О том, насколько это может устроить команду казахстанца, Sports.kz поинтересовался у известного промоутера Болата Манкенова.



— Сложно говорить, стоит ли соглашаться Геннадию на это, ведь у него есть своя программа тренировок и подготовки к бою, и на какой срок она рассчитана, известно его команде. А так, по дате проведения поединка могу сказать, что здесь важную роль играет индустрия. Над этим работают маркетологи, и они уже просчитывают, когда проводить промоушен, где должен будет состояться этот бой. Там существует очень много факторов для назначения даты проведения поединка. Учитывается, сколько людей приедет из разных стран на бой, какое время они проведут в городе. То есть, индустрия туризма — одна из составляющих назначения срока проведения будущего поединка, — считает Манкенов.



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