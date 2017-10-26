Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хотите III мировую?: ответ Рунета на инициативу выгнать РФ из ООН
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Россиянина приговорили к трем годам за разговоры с пограничником
СМИ: у погибшего менеджера Роскосмоса требовали 80 млн руб.в СИЗО
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Авангард
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз5
Калгари Флэймз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс5
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. НХЛ
27.10
Бостон Брюинз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
27.10
Торонто Мэйпл Ливз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
27.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
27.10
Питтсбург Пингвинз
Виннипег Джетс
Все события
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак»
«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Правда и мифы о работе патологоанатома
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
13Хэллоуин в Черкизове: «Локомотив» — лидер РФПЛ
17«Химки» победили «Црвену Звезду» в Евролиге
14:11 (мск), источник: Sports.kz

Стоит ли Головкину соглашаться на бой-реванш с Альваресом в сентябре 2018 года

Все чаще зарубежные СМИ обсуждают возможный бой-реванш между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, причем теперь уже возможной датой его проведения называется и 16 сентября 2018 года.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

О том, насколько это может устроить команду казахстанца, Sports.kz поинтересовался у известного промоутера Болата Манкенова.

— Сложно говорить, стоит ли соглашаться Геннадию на это, ведь у него есть своя программа тренировок и подготовки к бою, и на какой срок она рассчитана, известно его команде. А так, по дате проведения поединка могу сказать, что здесь важную роль играет индустрия. Над этим работают маркетологи, и они уже просчитывают, когда проводить промоушен, где должен будет состояться этот бой. Там существует очень много факторов для назначения даты проведения поединка. Учитывается, сколько людей приедет из разных стран на бой, какое время они проведут в городе. То есть, индустрия туризма — одна из составляющих назначения срока проведения будущего поединка, — считает Манкенов.

Напомним, первый бой между боксерами в Лас-Вегасе завершился ничьей. На возможный второй букмекерская контора 1XBET принимает следующие ставки: победа Головкина — 1.77, ничья — 25, победа Альвареса — 2.13.

Головкин назвал город, в котором хотел бы подраться с «Канело»
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак»
В сети появилась фотография официального мяча ЧМ-2018
Завтра меня здесь не будет. Что не так с посещаемостью «Рубина»
Допинг-проба биатлонистки с ОИ дала положительный результат
Квяту не дали попрощаться с командой после отстранения
«Реал» ведет переговоры с «Баварией» по трансферу Левандовски
«Наша встреча была ошибкой». «Вегас» готовит обмен Шипачёва
Спорт-Экспресс
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото Коллегами актрисы по фильму стали Леа Ремини и Ванесса Энн Хадженс
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь