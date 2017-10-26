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13:32 (мск), источник: Vesti.kz

Бой Мейвезер — МакГрегор принес 6,7 миллиона PPV по всему миру

Боксерский поединок между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях по боксу американцем Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC в легком весе ирландцем Конором МакГрегором, прошедший в августе в Лас-Вегасе, установил рекорд по продажам платной трансляции, сообщает AllBoxing.Ru.

Источник: AP 2017

Об этом в интервью Wall Street Journal (The Unnamed Podvideocast With Jason Gay) заявил президент UFC Дана Уайт. По его словам, бой принес 6,7 миллиона PPV по всему миру.

Стоит отметить, что ранее представитель телеканала Showtime Стивен Эспиноза сообщил, что на бой было продано более четырех миллионов PPV в США и Канаде, что примерно соответствует рекордному результату в 4,6 миллиона PPV, проданных на бой Мейвезера против Мэнни Пакьяо в 2015 году.

«Мы побили рекорд, — сказал Уайт. — В итоге по всему миру было продано 6,7 миллиона PPV. Мы побили рекорд для Австралии. Мы побили рекорд в Великобритании в четыре утра, побили рекорды в Испании, Канаде и США. И рекорд по количеству нелегальных трансляций мы тоже побили».

Напомним, их бой по правилам бокса состоялся 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Мейвезер победил техническим нокаутом в десятом раунде.

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