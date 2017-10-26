Бой Мейвезер — МакГрегор принес 6,7 миллиона PPV по всему миру

Источник: AP 2017

Об этом в интервью Wall Street Journal (The Unnamed Podvideocast With Jason Gay) заявил президент UFC Дана Уайт. По его словам, бой принес 6,7 миллиона PPV по всему миру.

Стоит отметить, что ранее представитель телеканала Showtime Стивен Эспиноза сообщил, что на бой было продано более четырех миллионов PPV в США и Канаде, что примерно соответствует рекордному результату в 4,6 миллиона PPV, проданных на бой Мейвезера против Мэнни Пакьяо в 2015 году.

«Мы побили рекорд, — сказал Уайт. — В итоге по всему миру было продано 6,7 миллиона PPV. Мы побили рекорд для Австралии. Мы побили рекорд в Великобритании в четыре утра, побили рекорды в Испании, Канаде и США. И рекорд по количеству нелегальных трансляций мы тоже побили».