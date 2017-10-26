СМИ назвали, с кем Головкину стоит сразиться в Техасе

«Если Головкин не встретится в Техасе с “Канело”, то это все еще может быть великолепным местом для защиты титула WBC против обязательного претенедента Джермалла Чарло. Он из Техаса и живет в Хьюстоне. Чарло является очень популярным боксером у себя в штате. Поединок против Чарло в Техасе может быть для GGG даже лучше встречи с Альваресом, так как Джермалл намного крупнее, сильнее и агрессивнее. Помимо этого, крайне мало шансов, что их бой пройдет всю дистанцию. Либо Чарло, либо Головкин окажется нокаутированным. Это битва, в которой Геннадий будет вынужден думать о нокауте, потому что он не победит американца, стоя в стороне и весь вечер нанося джеб. Чарло пойдет на GGG с первого раунда и до конца боя», — написал автор.