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09:11 (мск), источник: Sports.kz

СМИ назвали, с кем Головкину стоит сразиться в Техасе

Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз полагает, что американец Джермалл Чарло стал бы достойным оппонентом Геннадия Головкина на территории Техаса, сообщает Sports.kz.

«Если Головкин не встретится в Техасе с “Канело”, то это все еще может быть великолепным местом для защиты титула WBC против обязательного претенедента Джермалла Чарло. Он из Техаса и живет в Хьюстоне. Чарло является очень популярным боксером у себя в штате. Поединок против Чарло в Техасе может быть для GGG даже лучше встречи с Альваресом, так как Джермалл намного крупнее, сильнее и агрессивнее. Помимо этого, крайне мало шансов, что их бой пройдет всю дистанцию. Либо Чарло, либо Головкин окажется нокаутированным. Это битва, в которой Геннадий будет вынужден думать о нокауте, потому что он не победит американца, стоя в стороне и весь вечер нанося джеб. Чарло пойдет на GGG с первого раунда и до конца боя», — написал автор.

Ранее команда казахстанца посетила Даллас (штат Техас), где может состояться его реванш с Саулем Альваресом в следующем году.

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