СМИ назвали, с кем Головкину стоит сразиться в Техасе
Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз полагает, что американец Джермалл Чарло стал бы достойным оппонентом Геннадия Головкина на территории Техаса, сообщает Sports.kz.
Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз полагает, что американец Джермалл Чарло стал бы достойным оппонентом Геннадия Головкина на территории Техаса, сообщает Sports.kz.
«Если Головкин не встретится в Техасе с “Канело”, то это все еще может быть великолепным местом для защиты титула WBC против обязательного претенедента Джермалла Чарло. Он из Техаса и живет в Хьюстоне. Чарло является очень популярным боксером у себя в штате. Поединок против Чарло в Техасе может быть для GGG даже лучше встречи с Альваресом, так как Джермалл намного крупнее, сильнее и агрессивнее. Помимо этого, крайне мало шансов, что их бой пройдет всю дистанцию. Либо Чарло, либо Головкин окажется нокаутированным. Это битва, в которой Геннадий будет вынужден думать о нокауте, потому что он не победит американца, стоя в стороне и весь вечер нанося джеб. Чарло пойдет на GGG с первого раунда и до конца боя», — написал автор.
Ранее команда казахстанца посетила Даллас (штат Техас), где может состояться его реванш с Саулем Альваресом в следующем году.