«Поработаю с Ковалевым, если он будет меня слушаться»

Источник: РИА "Новости"

Один из лучших боксеров России, экс-чемпион мира в весе до 79,4 кг по версиям WBA, WBO и IBF Сергей Ковалев активно готовится к бою с украинцем Вячеславом Шабранским под руководством своего нового тренера — Аброра Турсунпулатова из Узбекистана. «Газета.Ru» поговорила со специалистом и узнала, как тот собирается за короткий срок подвести Ковалева к ближайшему поединку, на каких условиях он согласился сотрудничать со спортсменом и как на Сергее сказались два поражения от Андре Уорда, которые стоили ему потери всех поясов.

— Когда Ковалев предложил вам его тренировать, давно ли вы на тот момент его знали?

— Конечно, я знаю Ковалева уже давно. Год назад, после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, я приехал в Америку со своим учеником, который тоже является профессиональным боксером. Здесь мы и познакомились с Сергеем поближе. Начать сотрудничество он предложил относительно недавно, и, поскольку мы фактически являемся одной командой, я не мог ему отказать. Ковалев мне нравится как человек, у нас отличное взаимопонимание. Надеюсь, мы сработаемся.

— До боя с Шабранским остался ровно месяц. Уже знаете, по какой программе будете работать? Не боитесь, что можете не успеть подготовить Сергея?

— Накануне мы как раз обсуждали эту проблему.

Мы начали подготовку чуть позже, потому что у Ковалева были сборы в горах. За оставшийся месяц я не обещаю изменить многого, но уже к следующему бою я смогу внести конкретные корректировки в работу Сергея.

Программа подготовки есть: в основном мы будем заниматься тактическими и техническими деталями. Также не обделим вниманием и психологию. Если Ковалев будет правильно психологически готов, в бою все будет нормально.

— Каких правил вы придерживаетесь в работе? Вас можно назвать строгим тренером?

— Когда Ковалев предложил мне стать его тренером, я сразу ему сказал: «Серега, я буду с тобой работать, если ты будешь меня слушаться».

Деньги и все остальное были для меня на втором плане. Знаю, что другие тренеры в первую очередь будут разговаривать о своей зарплате, но у нас все по-другому. Если Ковалев будет меня слушать и работать по моей программе, я буду с ним сотрудничать. Где надо — я строгий, если необходимо — могу и другом стать. Первые впечатления о нашей работе у меня положительные. Сергей старается, у него есть мотивация. Он хочет постоянно быть со мной. С утра с ним должен заниматься тренер по физподготовке, но он просит, чтобы я тоже присутствовал. Говорит: «Ты будешь — я приду».

— Ковалев известен критикой своих предыдущих тренеров. Не боитесь, что и вам впоследствии может достаться?

— Честно говоря, я об этом вообще не думаю. У нас с Ковалевым другие отношения. Я не думаю о том, что будет после. Даже если через какое-то время мы прекратим сотрудничество, никаких подобных недоразумений между нами не случится. Все будет красиво. Кстати, Ковалев ведь не только боксер — он и промоутер. У него есть подопечный — чеченец Бахрам Муртазалиев, который тренируется у меня почти год, и уже можно заметить существенные позитивные изменения. Как раз когда будут биться Ковалев и Шабранский, будет бой и у Муртазалиева. У меня сейчас большие трудности, потому что я должен подвести их обоих к поединкам. Бахрама ждет титульный бой, но я думаю, мы все успеем подготовиться.

— Какие сильные качества Ковалева вы бы выделили в первую очередь?

— Я смотрел даже любительские бои Сергея и могу сказать, что мне нравится его школа. Однако на профессиональном ринге его в какой-то мере изменили.

Если мы вернем его старый бокс, Ковалев будет показывать красивые бои. Сейчас мы занимаемся именно этим.

Одно из важнейших положительных качеств Сергея — это его опыт. Теперь у него уже другие намерения. Например, раньше он много отдыхал после боев, а теперь я ему сказал: «Неделю отдыхаешь — и работаем дальше». Если будем так продолжать, то через полгода увидим положительные изменения.

— Как на Ковалева повлияли два боя с Андре Уордом, которому он оба раза уступил?

— Первый бой с Уордом Сергей выиграл, на мой взгляд. А второй поединок он проиграл, в первую очередь, из-за давления — не смог его выдержать.

Я ему так и сказал. Ковалев в том бою знал, что, даже если он выиграет, ему победу не дадут, потому что Уорд — американец, и судьи на его стороне. Сергею было необходимо побеждать досрочно, он к этому и готовился, но не получилось. Когда во время боя соперник ударил его ниже пояса, но судья никак не отреагировал, Ковалев это заметил, начал нервничать и за два следующих раунда потерял очень много сил. Пришлось бой остановить.

— Верите ли вы в то, что Ковалеву по силам вернуть чемпионское звание?

— Он может это сделать. Если мы сейчас хорошо пройдем Шабранского, то будем драться за титул Всемирной боксерской организации (WBO), то есть какой-то свой пояс Сергей уже сможет вернуть.

— Расскажите о себе. На каком уровне вы выступали как боксер? Как давно тренируете? Какими поступками в тренерской карьере больше всего гордитесь?

— Я мастер спорта Узбекистана по боксу. С 2000 года начал уже не только выступать как спортсмен, но и работать тренером, а с 2003-го полностью перешел на профессию наставника. У меня есть ученик Фазлиддин Гаибназаров — олимпийский чемпион, также я воспитал чемпионов нескольких разных международных турниров. Как тренер я всегда обращаю внимание на школу бокса своих подопечных. Кроме того, у меня есть одно важное качество, которое не всем дается, — я хорошо чувствую состояние ученика и всегда могу нормально подвести к бою. Наконец, я способен предвидеть результаты подопечных. Например, позанимавшись с Гаибназаровым два года, я в 2005 году сказал, что в 2016-м он станет олимпийским чемпионом. Так и получилось.