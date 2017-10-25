«Дрался с пятью непобежденными». Пять фактов о сопернике Батыра Джукембаева Хосе Эмилио Переа

1. 34-летний Переа выигрывал титулы чемпиона WBC FECARBOX во второй полулегкой и легкой весовых категориях, а также претендовал на вакантный пояс чемпиона мира по версии WBF в полусреднем весе и вакантный пояс WBO Oriental в первом полусреднем весе. 2. Джукембаев станет его шестым непобежденным соперником (без учета боев с дебютантами). Ранее лучшей оппозицией мексиканца был канадский боксер Ив Улисс-младший (11−0) — их бой состоялся в январе и завершился поражением Переа единогласным решением судей.

3. На протяжении всей своей карьеры Переа дрался в Мексике — лишь в мае прошлого года он перебрался в Канаду, где провел три последних боя. Была у Хосе Эмилио и экзотическая поездка — на Филиппины, где в 2013 году он оспаривал титул WBO Oriental с местным боксером Джимрексом Джакой (40−8−4, 22 КО) — судьи отдали победу Джаке.



4. Его главный титульный бой в карьере — за пояс чемпиона мира по версии WBF — запомнился ужасной судейской запиской. Он проиграл соотечественнику Хосе Лопесу (27−6−2, 15 КО) в одну калитку — два судьи оценили победу его соперника в 118−110, однако их коллега зафиксировал ничью — 114−114. В итоге вместо единогласного решения Лопес получил решение большинством.



5. Переа не забывает о родине — в Пачуке он на радость местным жителям открыл собственный зал Perea Boxing Fitness.