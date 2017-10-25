Каната Ислама включили в список главных претендентов на титул WBA в первом среднем весе

«Эрисланди Лара и Деметриус Андраде переходят в средний дивизион. Я считаю, что это прекрасный шанс для Брайна Кастаньо заполучить вакантный трофей. В рейтинге WBA он занимает первую позицию. Следом находится Канат Ислам. Несомненно, их бой может состоятся уже в 2018 году. Я считаю, что Ислам может стать его основным конкурентом. Он очень жесткий и техничный, а к тому же и бронзовый призер Олимпийских игр. Его преимущество в опыте делает его самым опасным соперником.

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На мой взгляд, такая ситуация открывает прекрасные возможности для новых имен. В этом случае наиболее вероятными соперниками для Кастаньо станут Ислам, американец Джон Вера и россиянин Хусейн Байсангуров, — отметил Толедо.

Ранее латиноамериканский комментатор и журналист Армандо Мендоза сообщал о возможном бое Ислама и Кастаньо.

Отметим, что 28-летний Кастаньо опережает Ислама на одну строчку в рейтинге WBA, однако по всем остальным версиям располагается ниже казахстанца. В последнем бою 1 июля аргентинец раздельным решением судей победил француза Мишеля Соро (30−2−1, 20 KO).

Титул суперчемпиона в дивизионе Ислама принадлежит кубинцу Эрисланди Ларе (24−2−2, 14 KO). Звание «обычного» чемпиона по версии WBA принадлежало американцу Деметриусу Андраде (24−0, 16 KO), но он освободил пояс и перешел в средний вес. В свою очередь Лара лишь подумывает о переходе в этот дивизион.