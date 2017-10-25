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14:07 (мск), источник: Sports.kz

После боя с колумбийцем Шарибаев может сменить весовую категорию

Наставник казахстанского проспекта Айдара Шарибаева Дерик Сантос-Росарио рассказал про оппонента казахстанца Карлоса Падилья, а также какова степень готовности боксера-легковеса Айдара Шарибаева к 7-му поединку на профессиональном ринге и о многом другом.

— Кардос Падилья дрался со многими топовыми проспектами Аля Хеймона (советник Флойда Мейвезера Мл. — прим. автора) и появлялся в эфире национального телевидения США четыре раза. Также он был претендентом на титул временного чемпиона WBA, но в итоге уступил победу сильному сопернику. Он — солидный оппонент. Кроме того, по комплекции он превосходит Айдара. Из того, что я увидел, могу сказать, что хоть Падилья и крупнее Айдара, он ему уступает в скорости. Плюс у моего подопечного удары скомбинированы лучше и, пусть это звучит несколько самодовольно, Айдар все же лучше подготовлен.

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На тренировочные сборы к нам в DS Boxing в Майами Айдар приехал с мотивацией. Он постоянно говорит мне, что именно сейчас он чувствует, что подготовка приносит свои плоды. Несомненно, тренировки со мной — это нечто новое для Айдара, поэтому я хочу, чтобы он, так скажем, не слишком переосмысливал то, что я ему говорю и не переживал, выйдя на ринг 28-го октября. Как я говорил ранее, через полгода боксер значительно прибавит в обороне и наступлении. Изменится и его стиль мышления во время боя. Думаю, морально Айдар готов протестировать себя на все сто процентов.

Мы включили в наш подготовительный процесс круговые тренировки и делаем физические нагрузки два раза в неделю под руководством профессионалов из спортивной академии XPE (спортивная организация, которая занимается подготовкой топовых профессиональных атлетов США — прим. автора). Это лишь малая часть становления Айдара, как профессионального боксера. Физически, я уже вижу, он стал сильнее. Помимо тренировок, мы прививаем ему специальную диету, которая включает в себя витамины. Должен отметить, что многие бойцы допускают ошибки именно из-за отсутствия знаний в некоторых.

В случае победы, Айдар сделает еще один шаг вперед в своем профессиональном развитии. Столкновение с разными соперниками учат его разным сценариям боя. По своему опыту знаю, что таких качественных, если хотите, боксеров, как Айдар, нельзя торопить. Ему нужно время, чтобы справиться с новыми вызовами. Также добавлю, что после этого боя мы будем рассматривать возможность с переходом в более легкую весовую категорию — до 130 фунтов (второй полулегкий вес до 58, 967 кг — прим. автора). С его обновленной программой тренировок, думаю, этого вполне реально добиться, — сказал Сантос-Росарио.

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