«Он не выходит на связь и хочет тренироваться ночью». Известный тренер выдвинул ультиматум Чавесу-младшему
Известный мексиканский тренер, член Международного зала боксерской славы Начо Беристайн выдвинул ультиматум своему подопечному Хулио Сезару
Известный мексиканский тренер, член Международного зала боксерской славы Начо Беристайн выдвинул ультиматум своему подопечному Хулио Сезару
Как сообщает boxingscene.com, Чавес, известный своим пристрастием к разгульной жизни, вернулся к прежним привычкам,
«Тяжело с ним общаться, он не отвечает. И я думаю, что ему будет очень тяжело драться. Он не звонит мне больше, и я сосредоточен на работе с Реем Варгасом. Мне говорят, что он не вернется до 16 декабря, но это пока не подтверждено.
Я общался с ним во время последней поездки в Калифорнию. Мы беседовали, но мне не понравилось, что он снова хочет тренироваться ночью. Он не хочет совершать утренние пробежки, вместо этого он хочет бегать на беговой дорожке. Я дам ему еще десять дней, чтобы он перезвонил мне до 4 ноября, чтобы понять, заинтересован ли он в работе со мной, — заявил Беристайн.
Напомним, в своем предыдущем поединке в мае этого года