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12:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Он не выходит на связь и хочет тренироваться ночью». Известный тренер выдвинул ультиматум Чавесу-младшему

Известный мексиканский тренер, член Международного зала боксерской славы Начо Беристайн выдвинул ультиматум своему подопечному Хулио Сезару Чавесу-младшему.

Как сообщает boxingscene.com, Чавес, известный своим пристрастием к разгульной жизни, вернулся к прежним привычкам, из-за чего сорвал начало тренировочного лагеря. Беристайн планировал начать подготовку к бою 22 октября в Лос-Анджелесе, однако Чавес не выходит на связь. Теперь возвращение боксера на ринг, которое было запланировано на первые числа декабря, находится под вопросом.

«Тяжело с ним общаться, он не отвечает. И я думаю, что ему будет очень тяжело драться. Он не звонит мне больше, и я сосредоточен на работе с Реем Варгасом. Мне говорят, что он не вернется до 16 декабря, но это пока не подтверждено.

Я общался с ним во время последней поездки в Калифорнию. Мы беседовали, но мне не понравилось, что он снова хочет тренироваться ночью. Он не хочет совершать утренние пробежки, вместо этого он хочет бегать на беговой дорожке. Я дам ему еще десять дней, чтобы он перезвонил мне до 4 ноября, чтобы понять, заинтересован ли он в работе со мной, — заявил Беристайн.

Напомним, в своем предыдущем поединке в мае этого года Чавес-младший, экс-чемпион мира в среднем весе, разгромно проиграл своему соотечественнику мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу в промежуточной весовой категории 164,5 фунта.

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