«Бьющий, маленький и зрелищный». Олимпийский чемпион рассказал о новой мировой звезде бокса из Казахстана

«Если честно, то я рад за него. В весе до 69 килограммов у нас собрались такие ребята, что… Лишь бы не сглазить. Традиция может продолжиться. Я вижу там Абылахана Жусупова, Данияра Елеусинова, Асланбека Шымбергенова… Видел в этом списке и Садриддина, но он ушел в профи. И этому я рад. Хорошая конкуренция, это хорошо, но когда ее чересчур много, то кто-то остается за бортом. И это было бы обидно.
Я думаю, Садриддин добьется больших результатов. Это же его конек. Профессиональный бокс подходит под его стиль. Он бьющий, маленький и зрелищный. Думаю, в ближайшее время мы услышим о Садриддине, как о мировой звезде. Даст Бог. Я надеюсь на это. Парнишка золотой. Очень хороший. Заслуживает уважения и внимания, — рассказал Артаев.
Напомним, 19-летний казахстанский боксер Садриддин Ахмедов, победивший в чемпионате мира среди молодежи в прошлом году, рассказал о переходе в профессионалы. Выступает он в первом среднем весе, где одним из лидеров является другой казахстанец — 33-летний Канат Ислам (25−0, 20 КО).