«Бьющий, маленький и зрелищный». Олимпийский чемпион рассказал о новой мировой звезде бокса из Казахстана

«Если честно, то я рад за него. В весе до 69 килограммов у нас собрались такие ребята, что… Лишь бы не сглазить. Традиция может продолжиться. Я вижу там Абылахана Жусупова, Данияра Елеусинова, Асланбека Шымбергенова… Видел в этом списке и Садриддина, но он ушел в профи. И этому я рад. Хорошая конкуренция, это хорошо, но когда ее чересчур много, то кто-то остается за бортом. И это было бы обидно.