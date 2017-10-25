Почему Головкин находится в невыгодном положении перед реваншем с Альваресом

«В реальности Головкин может сделать немного. Если Golden Boy решат подождать пока казахстанец постареет или оказать давление с целью вытянуть побольше денег — он будет находится в положении, в котором никак не сможет повлиять на происходящее. К тому же, Лемье после возможной победы над Сондерсом и завоеванием титула WBO позволит «Канело» и Де ла Хойя встать в выгодную позицию, где Головкин будет стареть в ожидании, пока они принимают решение.

Golden Boy и «Канело» дадут GGG и Леффлеру понять, что если они не согласятся на их условия, то Альварес выйдет биться 5 мая против Лемье, вместо того, чтобы проводить реванш с Головкиным. Тем более, что это даст возможность мексиканцу завоевать титул WBO. Этот пояс позволит «Канело» провести реванш с GGG уже на правах чемпиона, а не просто претендента, что сделает бой еще более выгодным. В свою очередь, Головкин окажется под давлением, ведь в случае боя Альварес — Лемье 5 мая, GGG вынужден будет выйти в ринг против опасного претендента Джермалла Чарло, — пишет Джонс.