«Как можно сравнивать себя с Головкиным». Казахстанский тренер жестко раскритиковал Фирузу Шарипову

— Считаю, что — это девушки, и промоутеру Фирузы Шариповой Сергею Завилейскому не стоило говорить таких громких слов, как-то, что бой против Фирузы для Цолоевой завершился бы плачевно… Как можно взрослому человеку делать такие заявления? Мне не нравятся такие вещи. Зачем? Они — представительницы одной страны, боксировали в одной команде. Зачем выяснять отношения?

— Вы согласны с мнением, что пояса, выигранные Шариповой вызывают сомнения?

— Эти пояса вообще никакие. Откуда они? Есть титулы WBC female, WBA female, WBO female и IBF female — вот четыре престижных пояса. А говорить то, что Фируза лучше Головкина… Это вообще не серьезно. Как можно сравнивать себя с Головкиным… Я говорю о том, что Зарина сейчас тренируется у нас, и ей, как девушке, неприятно слышать такие высказывания Сергея Завилейского. Она — гражданин нашей страны и мы никому не позволим оскорблять её.