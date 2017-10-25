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10:36 (мск), источник: Sports.kz

Рикки Хаттон: Я был на седьмом небе от счастья от того, как Жакиянов начал бой

Тренер Жаната Жакиянова (27−2, 18 КО) Рикки Хаттон прокомментировал поражение от Райана Барнетта (18−0, 9 КО) в титульном бою, сообщает Sports.kz.

— Честно говоря, на взвешивании Барнетт выглядел ужасно.

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Он был высушенным, потому что должен был сделать вес. Было видно, что он проделал тяжелую работу — он даже ни с кем не разговаривал. В начале боя я был на седьмом небе от счастья, потому что Райан попытается использовать свое движение и скорость, но он прыгнул в окоп. «Как мило, всё в наших руках», — подумал я про себя. Примерно спустя шесть раундов он выглядел разбитым. Но Адам Бут проделал замечательную работу — хороший тренер всегда знает, что надо сказать в нужное время. Жанат силен — он разбивает любые препятствия, которые я даю ему в зале, он — рабочая лошадка. Но и Барнетт такой же. Я не понимаю, откуда он взял дополнительную порцию энергии. Впрочем, это то, что должны делать чемпионы — потому, собственно, они и чемпионы, — сказал Хаттон в интервью Belfast Telegraph.

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