Небитый средневес из Казахстана выступит в андеркарте боя Ковалев — Шабранский
Казахстанский
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Казахстанский
24-летний средневес Нурсултанов заменит в андеркарте вечера другого нашего соотечественника — 29-летнего боксера первого среднего веса Мадияра Ашкеева (8−0, 4 КО).
Соперник для Мейирима еще не определен.
Ашкеев и Нурсултанов вместе могли принять участие в другом большом вечере бокса, в андеркарте повторного поединка между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом (32−0, 16 КО), но до окончательной заявки не дошли.
Напомним, средневес Мейирим Нурсултанов выиграл четыре поединка в США. В сентябре он боксировал в Астане с бразильцем Исмаэлем Буэно и победил техническим нокаутом на 50-й секунде боя.