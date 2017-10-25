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10:08 (мск), источник: Vesti.kz

Небитый средневес из Казахстана выступит в андеркарте боя Ковалев — Шабранский

Казахстанский боксер-профессионал Мейирим Нурсултанов (4−0, 3 КО) заявлен в числе участников вечера бокса в Нью-Йорке, где главным событием станет поединок Сергея Ковалева (30−2−1, 26 КО) и Вячеслава Шабранского (19−1, 16 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

24-летний средневес Нурсултанов заменит в андеркарте вечера другого нашего соотечественника — 29-летнего боксера первого среднего веса Мадияра Ашкеева (8−0, 4 КО).

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Соперник для Мейирима еще не определен.

Ашкеев и Нурсултанов вместе могли принять участие в другом большом вечере бокса, в андеркарте повторного поединка между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом (32−0, 16 КО), но до окончательной заявки не дошли.

Напомним, средневес Мейирим Нурсултанов выиграл четыре поединка в США. В сентябре он боксировал в Астане с бразильцем Исмаэлем Буэно и победил техническим нокаутом на 50-й секунде боя.

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