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20-летний боксер умер во время спарринга на тренировке
Филиппинский боксер Джеффри Кларо умер в больнице
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Филиппинский боксер Джеффри Кларо умер в больнице
Отмечается, что Кларо был доставлен в частную клинику, где впал в кому и умер не приходя в сознание.
Боксер четыре дня назад отметил свое 20-летие. За свою карьеру он провел пять боев, в которых одержал одну победу и потерпел четыре поражения.