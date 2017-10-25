20-летний боксер умер во время спарринга на тренировке

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ:Скандал в ВВС Болгарии: Лётчики отказались вылетать на МиГ-29
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Жена Кокшенова рассказала о состоянии актера
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Шинник2
Олимпиец0
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Тамбов0
Авангард К1
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Барыс
Футбол. Кубок России
18:30
Ростов
Амкар
Футбол. Кубок России
12:00
Луч-Энергия2
Енисей1
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Югра
Футбол. Кубок России
19:00
Спартак М
Спартак Нч
Футбол. Кубок России
19:00
Рубин
Крылья Советов
Футбол. Кубок России
19:00
Тосно
Томь
Футбол. Кубок России
11:30
СКА-Хабаровск2
Динамо СПб0
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
СКА
Футбол. Зарубежный
19:30
Аталанта
Верона
Хоккей. КХЛ
20:00
Слован
Локомотив
Футбол. Зарубежный
21:45
Кьево
Милан
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Беневенто
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Наполи
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Кротоне
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Удинезе
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс4
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш5
Даллас Старз3
Хоккей. НХЛ
26.10
Сент-Луис Блюз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
26.10
Коламбус Блю Джэкетс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл ПредаторзБ2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд0
Ванкувер Кэнакс1
Хоккей. НХЛ
02:30
Баффало Сэйбрз1
Детройт Ред Уингз0
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс5
Флорида Пантерз1
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава СенаторзБ2
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс5
Аризона Койотс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз2
Анахайм Дакс6
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург ПингвинзОТ2
Эдмонтон Ойлерз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз1
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Все события
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018?
Малкин набрал 1000-е очко в НХЛ
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Жена Кокшенова рассказала о парализации актера
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Правда и мифы о работе патологоанатома
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
18«Хотели, бились, но...»: «Спартак» не смог обыграть «Амкар»
10Роналду — The Best: ФИФА определила лучших в 2017 году
15:27 (мск), источник: Газета.Ру

20-летний боксер умер во время спарринга на тренировке

Филиппинский боксер Джеффри Кларо умер в больнице из-за полученной травмы во время спарринга на тренировке, сообщает rappler.com.

Отмечается, что Кларо был доставлен в частную клинику, где впал в кому и умер не приходя в сознание.

Боксер четыре дня назад отметил свое 20-летие. За свою карьеру он провел пять боев, в которых одержал одну победу и потерпел четыре поражения.

 Собчак могла через мать получить одобрение на участие в выборах
Известный российский боец рассказал о своей жизни в тюрьме
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018?
Малкин набрал 1000-е очко в НХЛ
«Нас тащат двое». И это не Радулов. Что происходит в «Далласе»
Касперович: Малышко начнёт сезон на Кубке России
Шлеменко предложил провести пятираундовый бой-реванш с Мусаси
Определена стоимость электронных билетов на игру РФ и Аргентины
Определилась дата боя боксера Шафикова в новой весовой категории
Новости
Авто
Представлена «самая элегантная Mazda всех времён» Так нескромно посетителям Токийского автосалона представляют концептуальное четырёхдверное купе Mazda Vision
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Каково растить ребенка, если ты психолог: личный опыт Современные родители часто обращаются к книгам по воспитанию детей, а если ситуация требует индивидуального подхода – консультируются с психологами. Но как эти специалисты решают собственные проблемы с ребенком и правда ли, что уж у них-то дети растут идеальными? Рассказывает психолог и мама сына Олеся Гаранина.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь