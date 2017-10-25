Уайлдер заявил, что завершит карьеру боксера в случае поражения от Стиверна

Источник: AFP 2017

«Вы можете процитировать это, можете записать это, вынесите это в ваши заголовки. Если Стиверн побьет меня, то я закончу карьеру, — заявил 32-летний Уайлдер журналистам на пресс-конференции. — Я уйду. Бокс больше не будет меня интересовать».

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«Все, что я хочу, это доказать, что я лучший, но лучшие не хотят драться со мной, тогда какой же смысл заниматься профессиональным спортом? Если Стиверн побьет меня, то вы никогда больше не услышите обо мне, это будет конец. Я уйду, завершу карьеру. Может быть, я уйду в ММА или еще куда-нибудь, но в боксе меня больше не будет, это факт», — добавил американец.

Изначально Уайлдер должен был провести бой против кубинца Луиса Ортиса 4 ноября в Нью-Йорке. Ортис провалил допинг-тест и был заменен на Стиверна, дата и место проведения боя не изменились. Кубинец стал уже третьим боксером после россиянина Александра Поветкина и поляка Мариуша Ваха, который был пойман на допинге перед боем с Уайлдером за последние 2,5 года.