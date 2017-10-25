Головкину посоветовали идеальное место для честного матча-реванша с «Канело»

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«Идеальное место локации для реванша, так чтобы бой было честным по отношению к Головкину, — Нью-Йорк. Здесь много поклонников бокса из Восточной Европы, что будет означать более сбалансированный разброс между фанатами, чем если бой состоялся снова в Лас-Вегасе или в Техасе. К сожалению, я не думаю, что “Канело” и Golden Boy когда-нибудь согласятся драться с Головкиным в Нью-Йорке, потому что в этом случае они потеряют одно из главных своих преимуществ — реванш будет не том в городе или штате, который благоволит им». — написал автор.

В то же время Головкин вместе со своим промоутером Томом Леффлером и тренером Абелем Санчесом отправились в Даллас. Одна из целей поездки — «разведка места проведения следующего боя». Правда, пока не ясно, отправилась ли команда GGG туда для переговоров по второму поединку с «Канело», или же они ищут там запасной вариант.

Головкину уже подобрали подходящего соперника для боя в Техасе на тот случай, если переговоры с «Канело» не принесут результата. При этом отмечается, что поездка команды Головкина может оказаться пустой тратой времени.