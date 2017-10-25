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09:26 (мск), источник: Vesti.kz

Головкину посоветовали идеальное место для честного матча-реванша с «Канело»

Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз назвал идеальное с точки зрения объективности для чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) место для проведения второго поединка с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

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«Идеальное место локации для реванша, так чтобы бой было честным по отношению к Головкину, — Нью-Йорк. Здесь много поклонников бокса из Восточной Европы, что будет означать более сбалансированный разброс между фанатами, чем если бой состоялся снова в Лас-Вегасе или в Техасе. К сожалению, я не думаю, что “Канело” и Golden Boy когда-нибудь согласятся драться с Головкиным в Нью-Йорке, потому что в этом случае они потеряют одно из главных своих преимуществ — реванш будет не том в городе или штате, который благоволит им». — написал автор.

В то же время Головкин вместе со своим промоутером Томом Леффлером и тренером Абелем Санчесом отправились в Даллас. Одна из целей поездки — «разведка места проведения следующего боя». Правда, пока не ясно, отправилась ли команда GGG туда для переговоров по второму поединку с «Канело», или же они ищут там запасной вариант.

Головкину уже подобрали подходящего соперника для боя в Техасе на тот случай, если переговоры с «Канело» не принесут результата. При этом отмечается, что поездка команды Головкина может оказаться пустой тратой времени.

Напомним, первый бой Головкина и «Канело» состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Это результат позволил казахстанцу сохранить титулы, но прервал серию побед. Наиболее вероятной датой их второго поединка называется 5 мая 2018 года.

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