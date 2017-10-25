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09:24 (мск), источник: Vesti.kz

Почему поездка Головкина в Даллас по разведке места для следующего боя может оказаться пустой тратой времени

Журналист Дэн Эброуз в своей статье на сайте Boxingnews24.com поделился мнением по поводу поездки команды чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) в Даллас, штат Техас, для разведки места для проведения следующего боя.

При этом неизвестно, отправились ли Головкин, Том Леффлер (промоутер) и Абель Санчес (тренер) туда для переговоров по второму поединку с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), или же представители GGG ищут там запасной вариант.

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«Тот факт, что активную разведку в Далласе проводят не промоутеры «Канело» из Golden Goy Promotions, поездка Леффлера может оказаться пустой тратой времени. Сообщалось, что Golden Boy хочет, чтобы матч-реванш состоялся в Лас-Вегасе, штат Невада, как и первый бой.

Проведение реванша снова в Лас-Вегасе даст «Канело» большое преимущество, потому что он много значит для этого города из-за денег, которые он регулярно приносит туда каждый раз, когда дерется, — написал автор.

Между тем Головкину уже подобрали подходящего соперника для боя в Техасе на тот случай, если переговоры с «Канело» не принесут результата. Наиболее вероятной датой их второго поединка называется 5 мая 2018 года.

При этом промоутер GGG предпочитает провести реванш на AT`T Stadium (домашняя арена клуба НФЛ Dallas Cowboys, способная вместить до 100 тысяч зрителей), а не в Лас-Вегасе, где прошел первый бой Головкина и «Канело», который завершился спорной ничьей.

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