Почему поездка Головкина в Даллас по разведке места для следующего боя может оказаться пустой тратой времени

При этом неизвестно, отправились ли Головкин, Том Леффлер (промоутер) и Абель Санчес (тренер) туда для переговоров по второму поединку с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), или же представители GGG ищут там запасной вариант.

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«Тот факт, что активную разведку в Далласе проводят не промоутеры «Канело» из Golden Goy Promotions, поездка Леффлера может оказаться пустой тратой времени. Сообщалось, что Golden Boy хочет, чтобы матч-реванш состоялся в Лас-Вегасе, штат Невада, как и первый бой.

Проведение реванша снова в Лас-Вегасе даст «Канело» большое преимущество, потому что он много значит для этого города из-за денег, которые он регулярно приносит туда каждый раз, когда дерется, — написал автор.

Между тем Головкину уже подобрали подходящего соперника для боя в Техасе на тот случай, если переговоры с «Канело» не принесут результата. Наиболее вероятной датой их второго поединка называется 5 мая 2018 года.