Головкину подобрали подходящего соперника для боя в Техасе на случай срыва реванша с «Канело»

Если Головкин не будет драться с «Канело в Техасе в своем следующем бою, то это все равно станет отличным местом, чтобы провести защиту титула против обязательного претендента по линии WBC Джермалла Чарло (26−0, 20 КО). Он из Техаса и живет в Хьюстоне. Чарло — очень популярный боец в Техасе. Бой Головкина против Чарло в Техасе может быть даже лучше, чем поединок с “Канело”, поскольку Чарло намного больше, сильнее и агрессивнее. К тому же Головкину не придется преследовать Чарло по всему ринга, как это было бою с “Канело”. Кроме того, было бы меньше шансов на то, что бой пройдет всю дистанцию. Либо Чарло будет нокаутирован, либо Головкин. Это был бы бой, в котором Головкина заставили бы думать о нокауте. Чарло сделает все возможное, чтобы идти за Головкиным с первого и до последнего раунда», — написал автор.