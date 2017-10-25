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09:18 (мск), источник: Vesti.kz

Головкину подобрали подходящего соперника для боя в Техасе на случай срыва реванша с «Канело»

Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз подобрал подходящего соперника для чемпиона мира WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) для боя в Техасе на тот случай, если сорвутся переговоры о реванше с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

Источник: Reuters

Накануне стало известно, что Головкин вместе со своим промоутером Томом Леффлером и тренером Абелем Санчесом отправились в Даллас. Одна из целей поездки — «разведка места проведения следующего боя».

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«Пока не ясно, является ли это резервным планом для Головкина или основной площадкой для реванша с «Канело» на 5 мая.

Если Головкин не будет драться с «Канело в Техасе в своем следующем бою, то это все равно станет отличным местом, чтобы провести защиту титула против обязательного претендента по линии WBC Джермалла Чарло (26−0, 20 КО). Он из Техаса и живет в Хьюстоне. Чарло — очень популярный боец в Техасе. Бой Головкина против Чарло в Техасе может быть даже лучше, чем поединок с “Канело”, поскольку Чарло намного больше, сильнее и агрессивнее. К тому же Головкину не придется преследовать Чарло по всему ринга, как это было бою с “Канело”. Кроме того, было бы меньше шансов на то, что бой пройдет всю дистанцию. Либо Чарло будет нокаутирован, либо Головкин. Это был бы бой, в котором Головкина заставили бы думать о нокауте. Чарло сделает все возможное, чтобы идти за Головкиным с первого и до последнего раунда», — написал автор.

Наиболее вероятной датой второго боя между Головкиным и «Канело» называется 5 мая 2018 года. На его проведения претендует три города. При этом промоутер GGG предпочитает провести реванш на AT`T Stadium (домашняя арена клуба НФЛ Dallas Cowboys, способная вместить до 100 тысяч зрителей), а не в Лас-Вегасе, где прошел первый бой, который завершился спорной ничьей.

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