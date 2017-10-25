Головкину подобрали подходящего соперника для боя в Техасе на случай срыва реванша с «Канело»

Накануне стало известно, что Головкин вместе со своим промоутером Томом Леффлером и тренером Абелем Санчесом отправились в Даллас. Одна из целей поездки — «разведка места проведения следующего боя».
«Пока не ясно, является ли это резервным планом для Головкина или основной площадкой для реванша с «Канело» на 5 мая.
Если Головкин не будет драться с «Канело в Техасе в своем следующем бою, то это все равно станет отличным местом, чтобы провести защиту титула против обязательного претендента по линии WBC Джермалла Чарло (26−0, 20 КО). Он из Техаса и живет в Хьюстоне. Чарло — очень популярный боец в Техасе. Бой Головкина против Чарло в Техасе может быть даже лучше, чем поединок с “Канело”, поскольку Чарло намного больше, сильнее и агрессивнее. К тому же Головкину не придется преследовать Чарло по всему ринга, как это было бою с “Канело”. Кроме того, было бы меньше шансов на то, что бой пройдет всю дистанцию. Либо Чарло будет нокаутирован, либо Головкин. Это был бы бой, в котором Головкина заставили бы думать о нокауте. Чарло сделает все возможное, чтобы идти за Головкиным с первого и до последнего раунда», — написал автор.
Наиболее вероятной датой второго боя между Головкиным и «Канело» называется 5 мая 2018 года. На его проведения претендует три города. При этом промоутер GGG предпочитает провести реванш на AT`T Stadium (домашняя арена клуба НФЛ Dallas Cowboys, способная вместить до 100 тысяч зрителей), а не в Лас-Вегасе, где прошел первый бой, который завершился спорной ничьей.