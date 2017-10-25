«Будет молить меня о пощаде». Сондерс пообещал устроить жестокую расправу над Лемье

«Вы прекрасно знаете, насколько забавная штука — бокс, где все может решить всего один удар. Причем это работает как в одну, так и в другую сторону. Я от души накормлю Давида ударами, и он будет молить меня о пощаде», — цитирует Сондерса BoxingScene.com.

Ранее чемпион похвалил Лемье за то, что тот согласился на бой с ним, но отметил, что он слишком хорош для претендента. «Я в боксе для того, чтобы побеждать и защитить свой пояс чемпиона мира. Лемье — это моя проверка на пути к “Канело” или Головкину. Давид, у тебя был твой шанс в бою с Головкиным, но ты просрал его. Я потушу тебя как свечку», — добавил Сондерс.