«Будет молить меня о пощаде». Сондерс пообещал устроить жестокую расправу над Лемье
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (25−0, 12 КО) пообещал устроить жестокую расправу над
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (25−0, 12 КО) пообещал устроить жестокую расправу над
«Вы прекрасно знаете, насколько забавная штука — бокс, где все может решить всего один удар. Причем это работает как в одну, так и в другую сторону. Я от души накормлю Давида ударами, и он будет молить меня о пощаде», — цитирует Сондерса BoxingScene.com.
Ранее чемпион похвалил Лемье за то, что тот согласился на бой с ним, но отметил, что он слишком хорош для претендента. «Я в боксе для того, чтобы побеждать и защитить свой пояс чемпиона мира. Лемье — это моя проверка на пути к “Канело” или Головкину. Давид, у тебя был твой шанс в бою с Головкиным, но ты просрал его. Я потушу тебя как свечку», — добавил Сондерс.
Лемье со своей стороны пообещал устроить неприятный сюрприз сопернику и отобрать у него титул.
Поединок Сондерс — Лемье пройдет на арене Place Bell в Лавале (Канада) и будет транслироваться на телеканале НВО.