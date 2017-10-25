Ковалев нашел тренера

Бывший чемпион мира по боксу в весе до 79,4 кг по версиям WBA, WBO и IBF Сергей Ковалев определился с новым тренером. Выбор россиянина пал на специалиста из Узбекистана Аброра Турсунпулатова. Этот наставник подготовил вице-чемпиона мира-2015 и обладателя золотой олимпийской медали Рио-де-Жанейро-2016 в категории до 64 кг Фазлиддина Гаибназарова.

Турсунпулатов будет готовить нового подопечного к поединку против украинца Вячеслава Шабранского на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Соответствующую информацию подтвердил сам тренер.

«Начали подготовку к бою 25 ноября», — написал Турсунпулатов на своей странице в Facebook.

О важном событии в своей спортивной жизни 34-летний Ковалев сообщил в Instagram.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BancQKyjGO7/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">??Первый этап подготовки (ОФП), который я провёл в Биг Бере под руководством Седова Александра Михалыча @sedov5383, успешно завершён. А сегодня начался второй этап подготовки (боксёрский лагерь) под руководством тренера по боксу Аброр Турсунпулатова @abror.tursunpulatov. Есть общее понимание, к чему и как готовиться?? А это главное. Надеюсь наша совместная работа принесёт новый успех в моей карьере боксёра. На всё воля божья. Бог нам в помощь?????? ??I promised. I'm representing you my coaches of physical and conditioning Aleksandr Sedov @sedov5383 and boxing coach Abror Tursunpulatov @abror.tursunpulatov. I feel very comfortable to working together and get prepare to Kovalev vs Shabransky at MSG, NY?? Hope our connection will bring us to new success of my boxing career?????? #krusher #kovalboxer #kovalev #nyc #msg #teamkrusher #teamkovalev #sergeykovalev #shopkrusher #крашер #Ковалев #mexico #mexican #mexicanos #mexicanfans #hboboxing #shopkrusher #Ковалев #разрушитель #Россия #Russia #bestfighter #сша #usa</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-24T03:49:45+00:00">Oct 23, 2017 at 8:49pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее с отечественным боксером работал экс-чемпион мира в двух категориях Джон Дэвид Джексон. Их сотрудничество пришлось на 2012−2017 годы и ознаменовалось главными событиями карьеры Ковалева: сначала зрелищными досрочными победами и выигрышем по очкам у Бернарда Хопкинса, завоеванием трех из четырех основных чемпионских титулов, а затем двумя кряду поражениями от американца Андре Уорда с потерей всех поясов и затяжным конфликтом с наставником.

Периодически Ковалев позволял себе обидные для Джексона формулировки: мол, он вовсе не руководит его подготовкой, а лишь держит лапы на тренировках.

Ситуация достигла апогея перед реваншем с Уордом, когда россиянин публично обвинил своего наставника в попытке побега в лагерь соперника.

54-летний специалист долго молчал, но после официально объявленного разрыва отношений сделал жесткие заявления.

«Ковалев настоящий эгоист, — жаловался Джексон. — Любому тяжело с ним работать. Он думает, что всего достиг сам, вообще не ценит мои заслуги и деятельность промоутера. На деле же с каждым боем Ковалев становился все хуже и хуже».

По мнению тренера, Сергей имел шансы победить Андре Уорда в реванше, однако «начал зарабатывать хорошие деньги и перестал нормально тренироваться». Теперь Джексон не сомневается, что Ковалев по всем статьям проиграет соотечественнику Артуру Бетербиеву — разумеется, в случае, если такой бой состоится.

«Все русские, кого я тренировал, были отличными ребятами. Кроме Ковалева, — рассказывал также Джексон. — Те отдадут тебе последнюю рубашку, а этот является настоящим [нецензурное слово]. Ковалев хочет, чтобы все было только для него. Он настоящий эгоист. Ненавижу сплетни, но и молчать не могу. Мне давно шептали: да уйди ты уже от него наконец! Но я оставался верен компании Main Event и менеджеру Эгису Климасу, которые всегда были добры ко мне. Они следили за тем, чтобы я получил гонорар за работу в полном объеме.

Потому что Ковалев не хотел платить и постоянно требовал урезать мое жалование. Боюсь, он выставляет всю русскую нацию в негативном свете, портит имидж своего народа.

Любому тяжело с ним работать. Он думает, что всего достиг сам, вообще не ценит мои заслуги и деятельность промоутера. На деле же с каждым боем Ковалев становился все хуже и хуже. Мой совет его следующему тренеру: коллега, подписывай контракт заранее, иначе Ковалев тебе ничего не заплатит…

До Джексона в профессиональном боксе Ковалев работал еще с тремя зарубежными наставниками. Один из них — мексиканец Абель Санчес, знаменитый благодаря успешной работе с чемпионом мира из Казахстана Геннадием Головкиным и нашим Муратом Гассиевым.

«Это я сделал Ковалева. Со мной Ковалев был восемь боев — восемь нокаутов, — делился Санчес до встречи Сергея с Уордом. — Стиль, которым он обладает — мой стиль. Джон проделал с ним неплохую работу, но этот стиль пришел из моего зала».

В своей книге «На грани», впрочем, Ковалев невысоко оценил вклад Санчеса в свои успехи.

По словам нашего атлета, мексиканец уделял ему недостаточно внимания, так что пришлось завершить отношения.

«В качестве тренера Абель был очень однообразен и как боксеру мне ничего не давал, — уточнил Ковалев. — Я считаю, что он вообще слабо понимал, что делает. Например, он всем давал одинаковые нагрузки. Независимо от того, когда у тебя был бой — через две недели или через два месяца — ты делал всегда одно и то же».

Наиболее положительно Ковалев оценивал Эдди Санчеса, однако с ним пришлось расстаться из-за денежных разногласий.

Имел россиянин опыт сотрудничества и с Доном Тернером, который в 1990-е годы тренировал легендарного Эвандера Холифилда — в частности, в обоих его победных боях с Майком Тайсоном.

Он был первым наставником Ковалева в США, а при Джексоне остался в команде в качестве катмена.