Ковалев нашел тренера

??Первый этап подготовки (ОФП), который я провёл в Биг Бере под руководством Седова Александра Михалыча @sedov5383, успешно завершён. А сегодня начался второй этап подготовки (боксёрский лагерь) под руководством тренера по боксу Аброр Турсунпулатова @abror.tursunpulatov. Есть общее понимание, к чему и как готовиться?? А это главное. Надеюсь наша совместная работа принесёт новый успех в моей карьере боксёра. На всё воля божья. Бог нам в помощь?????? ??I promised. I'm representing you my coaches of physical and conditioning Aleksandr Sedov @sedov5383 and boxing coach Abror Tursunpulatov @abror.tursunpulatov. I feel very comfortable to working together and get prepare to Kovalev vs Shabransky at MSG, NY?? Hope our connection will bring us to new success of my boxing career??????

