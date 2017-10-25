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00:09 (мск), источник: Газета.Ру

Ковалев нашел тренера

Один из лучших боксеров России, бывший чемпион мира Сергей Ковалев объявил о начале работы с новым тренером. Выбор спортсмена пал на специалиста из Узбекистана Аброра Турсунпулатова, который подготовил олимпийского чемпиона Рио Фазлиддина Гаибназарова.

Бывший чемпион мира по боксу в весе до 79,4 кг по версиям WBA, WBO и IBF Сергей Ковалев определился с новым тренером. Выбор россиянина пал на специалиста из Узбекистана Аброра Турсунпулатова. Этот наставник подготовил вице-чемпиона мира-2015 и обладателя золотой олимпийской медали Рио-де-Жанейро-2016 в категории до 64 кг Фазлиддина Гаибназарова.

Турсунпулатов будет готовить нового подопечного к поединку против украинца Вячеслава Шабранского на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Соответствующую информацию подтвердил сам тренер.

«Начали подготовку к бою 25 ноября», — написал Турсунпулатов на своей странице в Facebook.

О важном событии в своей спортивной жизни 34-летний Ковалев сообщил в Instagram.

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Ранее с отечественным боксером работал экс-чемпион мира в двух категориях Джон Дэвид Джексон. Их сотрудничество пришлось на 2012−2017 годы и ознаменовалось главными событиями карьеры Ковалева: сначала зрелищными досрочными победами и выигрышем по очкам у Бернарда Хопкинса, завоеванием трех из четырех основных чемпионских титулов, а затем двумя кряду поражениями от американца Андре Уорда с потерей всех поясов и затяжным конфликтом с наставником.

Периодически Ковалев позволял себе обидные для Джексона формулировки: мол, он вовсе не руководит его подготовкой, а лишь держит лапы на тренировках.

Ситуация достигла апогея перед реваншем с Уордом, когда россиянин публично обвинил своего наставника в попытке побега в лагерь соперника.

54-летний специалист долго молчал, но после официально объявленного разрыва отношений сделал жесткие заявления.

«Ковалев настоящий эгоист, — жаловался Джексон. — Любому тяжело с ним работать. Он думает, что всего достиг сам, вообще не ценит мои заслуги и деятельность промоутера. На деле же с каждым боем Ковалев становился все хуже и хуже».

По мнению тренера, Сергей имел шансы победить Андре Уорда в реванше, однако «начал зарабатывать хорошие деньги и перестал нормально тренироваться». Теперь Джексон не сомневается, что Ковалев по всем статьям проиграет соотечественнику Артуру Бетербиеву — разумеется, в случае, если такой бой состоится.

«Все русские, кого я тренировал, были отличными ребятами. Кроме Ковалева, — рассказывал также Джексон. — Те отдадут тебе последнюю рубашку, а этот является настоящим [нецензурное слово]. Ковалев хочет, чтобы все было только для него. Он настоящий эгоист. Ненавижу сплетни, но и молчать не могу. Мне давно шептали: да уйди ты уже от него наконец! Но я оставался верен компании Main Event и менеджеру Эгису Климасу, которые всегда были добры ко мне. Они следили за тем, чтобы я получил гонорар за работу в полном объеме.

Потому что Ковалев не хотел платить и постоянно требовал урезать мое жалование. Боюсь, он выставляет всю русскую нацию в негативном свете, портит имидж своего народа.

Любому тяжело с ним работать. Он думает, что всего достиг сам, вообще не ценит мои заслуги и деятельность промоутера. На деле же с каждым боем Ковалев становился все хуже и хуже. Мой совет его следующему тренеру: коллега, подписывай контракт заранее, иначе Ковалев тебе ничего не заплатит…

До Джексона в профессиональном боксе Ковалев работал еще с тремя зарубежными наставниками. Один из них — мексиканец Абель Санчес, знаменитый благодаря успешной работе с чемпионом мира из Казахстана Геннадием Головкиным и нашим Муратом Гассиевым.

«Это я сделал Ковалева. Со мной Ковалев был восемь боев — восемь нокаутов, — делился Санчес до встречи Сергея с Уордом. — Стиль, которым он обладает — мой стиль. Джон проделал с ним неплохую работу, но этот стиль пришел из моего зала».

В своей книге «На грани», впрочем, Ковалев невысоко оценил вклад Санчеса в свои успехи.

По словам нашего атлета, мексиканец уделял ему недостаточно внимания, так что пришлось завершить отношения.

«В качестве тренера Абель был очень однообразен и как боксеру мне ничего не давал, — уточнил Ковалев. — Я считаю, что он вообще слабо понимал, что делает. Например, он всем давал одинаковые нагрузки. Независимо от того, когда у тебя был бой — через две недели или через два месяца — ты делал всегда одно и то же».

Наиболее положительно Ковалев оценивал Эдди Санчеса, однако с ним пришлось расстаться из-за денежных разногласий.

Имел россиянин опыт сотрудничества и с Доном Тернером, который в 1990-е годы тренировал легендарного Эвандера Холифилда — в частности, в обоих его победных боях с Майком Тайсоном.

Он был первым наставником Ковалева в США, а при Джексоне остался в команде в качестве катмена.

«Тренер не давал нам никакой программы, ни школы бокса, ни тренировок. Все делали сами, — говорил о Тернере россиянин. — Сбор в семь. Пришел — иди на мешок. Отработал на нем — тренировка заканчивалась. Тренер ничего не подсказывал».

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