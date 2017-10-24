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20:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Уайлдер готов драться с Уайтом не меньше чем за $ 7 млн

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер заявил, что его не интересует поединок с Диллианом Уайтом. Согласиться на него он может лишь в том случае, если промоутер британца гарантирует Уайлдеру гонорар в $ 7 млн.

Источник: AFP 2017

«Не могу сказать определённо, где и когда это произойдёт. Это случится тогда, когда Эдди Хирн поднимет цену. Если он заплатит $ 7 млн, то мы выслушаем его и, возможно, организуем встречу с Уайтом. Суть в том, что мне не нужен бой с Уайтом. Мне не нужно драться с ним. Но если они повысят цену и она меня устроит, я буду готов с ним биться где угодно. Если же они не захотят и не захотят дать мне бой с Джошуа, то так тому и быть», — приводит слова американца BoxingScene.

Следующий поединок Уайлдер проведёт 4 ноября с Бермейном Стиверном. Что касается Уайта, то он 28 октября встретится с Робертом Хелениусом.

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