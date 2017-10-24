Сергей Ковалев объявил о начале сотрудничества с узбекским тренером

«Первый этап подготовки (ОФП), который я провел в Биг Беар под руководством Александра Михайловича Седова, успешно завершен. А сегодня начался второй этап подготовки (боксерский лагерь) под руководством тренера по боксу Аброра Турсунпулатова. Есть общее понимание, к чему и как готовиться. А это главное. Надеюсь, наша совместная работа принесет новый успех в моей карьере боксера. На все воля божья. Бог нам в помощь», — написал Ковалев в Instagram.
Интересно, что в Биг Беар (штат Калифорния) также находится боксерский зал The Summit, который принадлежит наставнику казахстанца Геннадия Головкина Абелю Санчесу. Раньше этот специалист также работал с Ковалевым, после чего россиянин остался недоволен работой, назвав тренера «дилетантом без боксерского опыта».
Напомним, 25 ноября в