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15:59 (мск), источник: Vesti.kz

Сергей Ковалев объявил о начале сотрудничества с узбекским тренером

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе 34-летний россиянин Сергей Ковалев определился с личным тренером, сообщают Vesti.kz. Им стал Аброр Турсунпулатов. Этот узбекский специалист известен тем, что является тренером своего соотечественника, олимпийского чемпиона Рио Фазлиддина Гаибназарова.

Источник: РИА "Новости"

«Первый этап подготовки (ОФП), который я провел в Биг Беар под руководством Александра Михайловича Седова, успешно завершен. А сегодня начался второй этап подготовки (боксерский лагерь) под руководством тренера по боксу Аброра Турсунпулатова. Есть общее понимание, к чему и как готовиться. А это главное. Надеюсь, наша совместная работа принесет новый успех в моей карьере боксера. На все воля божья. Бог нам в помощь», — написал Ковалев в Instagram.

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Интересно, что в Биг Беар (штат Калифорния) также находится боксерский зал The Summit, который принадлежит наставнику казахстанца Геннадия Головкина Абелю Санчесу. Раньше этот специалист также работал с Ковалевым, после чего россиянин остался недоволен работой, назвав тренера «дилетантом без боксерского опыта».

Напомним, 25 ноября в Нью-Йорке Ковалев проведет бой против 30-летнего украинца Вячеслава Шабранского. В андеркарте этого события на арене Madison Square Garden выступит казахстанец Мадияр Ашкеев (8−0, 4 КО), которого с россиянином связывают общие промоутер и менеджер — Кэти Дува и Эгис Климас.

Сергей Ковалев объявил о начале сотрудничества с узбекским тренером
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