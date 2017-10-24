Сергей Ковалев объявил о начале сотрудничества с узбекским тренером

«Первый этап подготовки (ОФП), который я провел в Биг Беар под руководством Александра Михайловича Седова, успешно завершен. А сегодня начался второй этап подготовки (боксерский лагерь) под руководством тренера по боксу Аброра Турсунпулатова. Есть общее понимание, к чему и как готовиться. А это главное. Надеюсь, наша совместная работа принесет новый успех в моей карьере боксера. На все воля божья. Бог нам в помощь», — написал Ковалев в Instagram.