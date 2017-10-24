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14:18 (мск), источник: Vesti.kz

Судья Аделаида Берд вернулась к работе после скандала со счетом 118:110 на бое Головкин — «Канело»

Американский судья Аделаида Берд вернулась к работе после своих скандальных оценок на бое между казахстанцем Геннадием Головкиным (37−1−2, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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В прошедшие выходные в одном из отелей Лас-Вегаса прошел вечер бокса, организованный компанией Флойда Мейвезера — Mayweather Promotions. В нем состоялось четыре боя: по два — в полулегком и полусреднем весах.

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В бою между американским полусредневесом Кэмероном Креалом (12−12−3, 3 КО) и японцем Шоки Сакаи (23−7−2, 13 КО) одной из судьей была Берд. По итогам восьми раундов она поставила ничейный счет — 76:76, а ее коллеги — 77:75 и 76:76. Как итог — в бою была зафиксирована ничья решения большинства судей.

Напомним, Берд вызвала возмущение у фанатов и специалистов после ничейного боя Головкин — «Канело», где она отдала мексиканцу победу со счетом 118:110. Ее вердикт раскритиковал даже промоутер Оскар Де Ла Хойя, представляющий интересы Альвареса.

Позже Атлетическая комиссия Невады (NSAAC) заявила, что потребует от Берда отчета по каждому раунду боя Головкин — «Канело». Тогда же сообщалось, что ее отстранили от работы на больших поединках.

На прошлой неделе глава NSAC Боб Беннетт сообщил, что Берд может вернуться к работе, и не исключил вариант, при котором она снова будет обслуживать чемпионские бои.

«Мы еще не приняли решение о том, будет ли она работать на чемпионских боях в ближайшем будущем. Это была одна неудачная ночь. Мы хотим, чтобы она пришла в себя, и тогда будет двигаться дальше», — заявил Беннетт.

Ничья позволила Головкину защитить титул чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Его второй поединок с «Канело» может пройти в мае 2018 года.

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