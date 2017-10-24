Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Фельгенгауэр - кто она, жертва нападения в "Эхо Москвы"
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Вдова погибшего в Сирии офицера открыла детали спора с Минобороны
Стали известны подробности расстрела бойцов Росгвардии в Чечне
Обвиняемая в растрате в компании сына генпрокурора попала в СИЗО
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Лада
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Трактор
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Сампдория
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз3
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс1
Сан-Хосе Шаркс4
Все события
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Стало известно, кого Роналду и Месси назвали лучшими игроками
Овечкин досрочно завершил тренировку «Вашингтона»
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
Смерть Марьянова заставила Минздрав поменять работу «скорой»
5 фактов о пользе сыра
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
13Хэллоуин в Черкизове: «Локомотив» — лидер РФПЛ
14Спаллетти остановил «Наполи», «МЮ» впервые проиграл в АПЛ
13:38 (мск), источник: Prosports.kz

Барнетт: После боя мне потребовалась томография мозга

Победа над Жакияновым далась британцу дорогой ценой.

Источник: Prosports.kz

Британский боксер Райан Барнетт признался, что опасался серьезной травмы после победного боя против Жаната Жакиянова.

25-летний боксер из Белфаста объединил пояса чемпионов мира по версиям IBF и WBA Super, но победа над казахстанцем далась ему дорогой ценой.

Читайте также
25% болельщиков считают, что Барнетт не победил Жакиянова

Спустя несколько минут после возвращения в свою раздевалку он был доставлен в больницу Королевской Виктории.

«Это была действительно тяжелая битва, и когда я вернулся в раздевалку, то почувствовал, что голова опухла, и я ничего не слышал, поэтому доктор сказал, что мне нужно в больницу, — сказал Барнетт в интервью Belfast Telegraph.

Когда я был в машине скорой помощи, мне было страшно, потому что я думал о том, как много боксеров теряют свое здоровье после боев. Когда смотришь на число боксеров, которые умерли в этом году, понимаешь, насколько опасен наш вид спорта. Мне потребовалась компьютерная томография мозга, но, к счастью, врачи сказали мне, что все в порядке, и я испытал большое облегчение.

В ходе боя я несколько раз получал сильные удары по голове и по корпусу, по-моему, другие боксеры в таких ситуациях вставали на колено, но я сжал капу и продолжал идти вперед.

Если бы я опустился на колено, то возможно, не победил бы решением судей. Я думаю, что показал характер, который у меня есть".

Напомним, 21 октября в объединительном бою с Жанатом Жакияновым чемпион мира в легчайшем весе (до 53,5 кг) IBF Райан Барнетт одержал победу единогласным решением судей и забрал у казахстанца пояс чемпиона мира по версии WBA Super.

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»
Роналду сохранил корону
27 хоккеистов вызваны в молодежку РФ для подготовки к Суперсерии
Стало известно, кого Роналду и Месси назвали лучшими игроками
Овечкин досрочно завершил тренировку «Вашингтона»
Глава НОК Канады призвала временно отстранить РФ от участия в ОИ
5000 зрителей на ЦСКА-СКА — не уровень. В чем прав Ковальчук
Марадона: Всё, что говорят про нас с Месси, просто сказка
Новости
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ Презентацию посетили звезды отечественного кино и телевидения
Недвижимость
Реновация принесет Москве 30 млн тонн отходов
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь