Барнетт: После боя мне потребовалась томография мозга

Источник: Prosports.kz

Британский боксер Райан Барнетт признался, что опасался серьезной травмы после победного боя против Жаната Жакиянова.

25-летний боксер из Белфаста объединил пояса чемпионов мира по версиям IBF и WBA Super, но победа над казахстанцем далась ему дорогой ценой.

Спустя несколько минут после возвращения в свою раздевалку он был доставлен в больницу Королевской Виктории.

«Это была действительно тяжелая битва, и когда я вернулся в раздевалку, то почувствовал, что голова опухла, и я ничего не слышал, поэтому доктор сказал, что мне нужно в больницу, — сказал Барнетт в интервью Belfast Telegraph.

Когда я был в машине скорой помощи, мне было страшно, потому что я думал о том, как много боксеров теряют свое здоровье после боев. Когда смотришь на число боксеров, которые умерли в этом году, понимаешь, насколько опасен наш вид спорта. Мне потребовалась компьютерная томография мозга, но, к счастью, врачи сказали мне, что все в порядке, и я испытал большое облегчение.

В ходе боя я несколько раз получал сильные удары по голове и по корпусу, по-моему, другие боксеры в таких ситуациях вставали на колено, но я сжал капу и продолжал идти вперед.

Если бы я опустился на колено, то возможно, не победил бы решением судей. Я думаю, что показал характер, который у меня есть".