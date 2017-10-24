Барнетт: После боя мне потребовалась томография мозга
Победа над Жакияновым далась британцу дорогой ценой.
Победа над Жакияновым далась британцу дорогой ценой.
Британский боксер Райан Барнетт признался, что опасался серьезной травмы после победного боя против Жаната Жакиянова.
25-летний боксер из Белфаста объединил пояса чемпионов мира по версиям IBF и WBA Super, но победа над казахстанцем далась ему дорогой ценой.
Спустя несколько минут после возвращения в свою раздевалку он был доставлен в больницу Королевской Виктории.
«Это была действительно тяжелая битва, и когда я вернулся в раздевалку, то почувствовал, что голова опухла, и я ничего не слышал, поэтому доктор сказал, что мне нужно в больницу, — сказал Барнетт в интервью Belfast Telegraph.
Когда я был в машине скорой помощи, мне было страшно, потому что я думал о том, как много боксеров теряют свое здоровье после боев. Когда смотришь на число боксеров, которые умерли в этом году, понимаешь, насколько опасен наш вид спорта. Мне потребовалась компьютерная томография мозга, но, к счастью, врачи сказали мне, что все в порядке, и я испытал большое облегчение.
В ходе боя я несколько раз получал сильные удары по голове и по корпусу, по-моему, другие боксеры в таких ситуациях вставали на колено, но я сжал капу и продолжал идти вперед.
Если бы я опустился на колено, то возможно, не победил бы решением судей. Я думаю, что показал характер, который у меня есть".
Напомним, 21 октября в объединительном бою с Жанатом Жакияновым чемпион мира в легчайшем весе (до 53,5 кг) IBF Райан Барнетт одержал победу единогласным решением судей и забрал у казахстанца пояс чемпиона мира по версии WBA Super.