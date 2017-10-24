Стал известен первый соперник Сваева на профи-ринге

Он дебютирует в вечере бокса, организованном промоутерской компанией «RCC Boxing Promotions». Событие состоится в г. Екатеринбурге 7 ноября, соперником казахстанского боксера станет россиянин Василий Поднебесный (г. Пермь). Менеджерами казахстанского боксера стали Илья Пустогачев, Алексей Титов и Андрей Черезов, представляющие «Alban Boxing Promotions» (Казахстан), возглавляемый Алтынбеком Нурдаулетовым и «RCC Boxing Promotions» (Россия), возглавляемый Германом Титовым.

«Это была моя мечта и цель с детства — перейти в профессиональный бокс. Я уже 18 лет в боксе. Сейчас моя главная цель — это как можно быстрее забрать пояс!» — рассказал Рустам Сваев после подписания менеджерского соглашения.



В настоящее время Рустам Сваев проходит сборы с командой «RCC Boxing Promotions» в городе Екатеринбурге. Готовит казахстанского боксера к дебютному бою на профессиональном ринге тренер Михаил Шевелев.