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12:56 (мск), источник: Vesti.kz

В дивизион к Фирузе Шариповой. В каком весе дебютирует «казахстанская Джоли» на профи-ринге

Определена весовая категория, в которой начнет карьеру казахстанская девушка-боксер Зарина Цолоева, передает корреспондент Vesti.kz. Подробнее о выборе дивизиона рассказал тренер спортсменки Сагатбек Мусаханов.

«Сейчас вес Зарины 63,5 килограмма, но выступать она будет в категории до 61 килограмма (до 135 фунтов — прим. автора). Килограмм будет допуск, ведь ее ждет не титульный бой. То есть, вес будет около 62 килограммов,» — поделился специалист.

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Стоит отметить, что двумя поясами (по версиям WIBA, WBU) в легком весе, где дебютирует Цолоева, владеет еще одна казахстанская девушка-боксер, 23-летняя Фируза Шарипова (7−1, 4 КО). Ее следующий бой пройдет в Алматы: 17 декабря она будет боксировать с бельгийкой Джемиллой Гонтарюк (13−4−1, 2 КО) за вакантный пояс по версии IBO во втором полулегком весе.

Что касается Цолоевой, то в любительском боксе казахстанская спортсменка в последнее время выступала в полусреднем весе с лимитом до 64 килограммов. В 2016 году Цолоева пробовала себя в категории до 60 килограмма и стала бронзовым призером первенства страны.

Боксировала Зарина также в категории до 69 килограммов (в 2012 и 2013 годах). На ее счету шесть медалей чемпионатов Казахстана за последние пять лет:

2012 год (до 69 килограммов) — «серебро»;.

2013 год (до 69 килограммов — «бронза»;.

2014 год (до 64 килограммов) — «золото»;.

2015 год (до 64 килограммов) — «серебро»;.

2016 год (до 60 килограммов) — «бронза»;.

2017 год (до 64 килограммов) — «бронза».

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Тренер Цолоевой рассказал, что через пару лет Зарина будет претендовать на мировые пояса в женском боксе — «вспомним» текущих обладателей чемпионских титулов ведущих организаций.

WBA: Анахи Эстер Санчес (17−2, 9 КО) — 26 лет, Аргентина;.

WBC: Делфин Персун (38−1, 16 КО) — 32 года, Бельгия;.

IBF: Виктория Ноэлия Бустос (18−4) — 28 лет, Аргентина;.

WBO: Йохана Белен Альфонсо (16−2, 1 КО) — 28 лет, Аргентина.

Напомним, дебютный поединок Цолоева, которую называют «казахстанская Джоли» за сходство во внешности с американской киноактрисой, проведет в США 2 ноября.

В дивизион к Фирузе Шариповой. В каком весе дебютирует "казахстанская Джоли" на профи-ринге
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