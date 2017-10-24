В дивизион к Фирузе Шариповой. В каком весе дебютирует «казахстанская Джоли» на профи-ринге
Определена весовая категория, в которой начнет карьеру казахстанская
Определена весовая категория, в которой начнет карьеру казахстанская
«Сейчас вес Зарины 63,5 килограмма, но выступать она будет в категории до 61 килограмма (до 135 фунтов — прим. автора). Килограмм будет допуск, ведь ее ждет не титульный бой. То есть, вес будет около 62 килограммов,» — поделился специалист.
Стоит отметить, что двумя поясами (по версиям WIBA, WBU) в легком весе, где дебютирует Цолоева, владеет еще одна казахстанская
Что касается Цолоевой, то в любительском боксе казахстанская спортсменка в последнее время выступала в полусреднем весе с лимитом до 64 килограммов. В 2016 году Цолоева пробовала себя в категории до 60 килограмма и стала бронзовым призером первенства страны.
Боксировала Зарина также в категории до 69 килограммов (в 2012 и 2013 годах). На ее счету шесть медалей чемпионатов Казахстана за последние пять лет:
2012 год (до 69 килограммов) — «серебро»;.
2013 год (до 69 килограммов — «бронза»;.
2014 год (до 64 килограммов) — «золото»;.
2015 год (до 64 килограммов) — «серебро»;.
2016 год (до 60 килограммов) — «бронза»;.
2017 год (до 64 килограммов) — «бронза».
Тренер Цолоевой рассказал, что через пару лет Зарина будет претендовать на мировые пояса в женском боксе — «вспомним» текущих обладателей чемпионских титулов ведущих организаций.
WBA: Анахи Эстер Санчес (17−2, 9 КО) — 26 лет, Аргентина;.
WBC: Делфин Персун (38−1, 16 КО) — 32 года, Бельгия;.
IBF: Виктория Ноэлия Бустос (18−4) — 28 лет, Аргентина;.
WBO: Йохана Белен Альфонсо (16−2, 1 КО) — 28 лет, Аргентина.
Напомним, дебютный поединок Цолоева, которую называют «казахстанская Джоли» за сходство во внешности с американской киноактрисой, проведет в США 2 ноября.