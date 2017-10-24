СМИ оценили вероятность возвращения Мэйвезера ради боя с Головкиным

С другой стороны, GGG — самый выдающийся кандидат. Поединок Мэйвезера с жестким панчером и обладающим казахской мощью Головкиным будет продаваться не хуже, чем бои американца против Пакьяо и Макгрегора. Возможно, GGG не имеет такой бешенной популярности, какой они обладают, но, без всяких сомнений, битва с Головкиным принесет Мэйвезеру очередной чек на сотни миллионов. Эррол Спенс, Кит Турман, Теренс Кроуфорд — все они маловероятные варианты для возвращения непобежденного американца, GGG — наиболее реален, да и бои с ними вряд ли принесут Мэйвезеру такой куш, — пишет сайт.