Казахстанский боксер значительно поднялся в рейтинге Boxrec

Дебютировав 7 июля 2017 года и одержав в дебютном бою победу техническим нокаутом, в виду отказа оппонента — россиянина Ахматбека Абдуллоева от продолжения боя по окончании второго раунда, свой второй бой Даулет провел 16 сентября в г. Екатеринбурге (Россия), в шоу «Extra Round», организованном промоутерской компанией RCC Boxing, против более опытного боксера из Санкт-Петербурга Рояла Алырзаева (2−0).

По итогам четырехраундового поединка, судьи единогласным решением (40−36, 40−36, 40−36), отдали победу Даукенову.



Менеджер боксера Илья Пустогачев сообщил, что до конца года Даулету предстоят еще два боя:

— Мы планируем провести следующий бой 7 ноября в Екатеринбурге (Россия), и следующий в конце декабря. Мы в любом случае будем ориентироваться на состояние боксера после ноябрьского боя, но так как Даулет не гоняет много веса, а любительского опыта ему хватает для того чтобы относительно безболезненно проходить оппонентов на этом этапе, думаю он будет готов провести следующий бой в течение полутора месяцев. Такой же план мы готовим для Мадияра Жанузака, который сейчас претендует на один из региональных поясов IBF.