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12:07 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанский боксер значительно поднялся в рейтинге Boxrec

Казахстанский боксер-профессионал Даулет Даукенов (2−0, 1КО), выступающий в первом полусреднем весе, поднялся на 441 пункт рейтинга и сейчас занимает 857 строчку в мировом рейтинге боксеров-профессионалов первого полусреднего веса (superlight weight) до 63,5 кг, по данным Boxrec.

Дебютировав 7 июля 2017 года и одержав в дебютном бою победу техническим нокаутом, в виду отказа оппонента — россиянина Ахматбека Абдуллоева от продолжения боя по окончании второго раунда, свой второй бой Даулет провел 16 сентября в г. Екатеринбурге (Россия), в шоу «Extra Round», организованном промоутерской компанией RCC Boxing, против более опытного боксера из Санкт-Петербурга Рояла Алырзаева (2−0).

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По итогам четырехраундового поединка, судьи единогласным решением (40−36, 40−36, 40−36), отдали победу Даукенову.

Менеджер боксера Илья Пустогачев сообщил, что до конца года Даулету предстоят еще два боя:
— Мы планируем провести следующий бой 7 ноября в Екатеринбурге (Россия), и следующий в конце декабря. Мы в любом случае будем ориентироваться на состояние боксера после ноябрьского боя, но так как Даулет не гоняет много веса, а любительского опыта ему хватает для того чтобы относительно безболезненно проходить оппонентов на этом этапе, думаю он будет готов провести следующий бой в течение полутора месяцев. Такой же план мы готовим для Мадияра Жанузака, который сейчас претендует на один из региональных поясов IBF.

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