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11:41 (мск), источник: Sports.kz

Шарибаев узнал имя своего соперника по бою в США

Казахстанский боксер Айдар Шарибаев (6−0, 5 КО) узнал имя своего соперника по следующему бою на профессиональном ринге.

Соперником Шарибаева станет 28-летний колумбийский боксер Карлос Падилла (16−6−1, 10 КО).

Карлос Падилла провел на профи-ринге 23 боя, в 16 из которых одержал победу, в 6 потерпел поражения и один бой свел в ничью.

Напомним, свой 7-й по счету поединок казахстанский проспект проведет 28 октября на арене отеля-казино Foxwoods Resort Casino в городе Машантакет (штат Коннектикут, США).

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