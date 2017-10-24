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Шарибаев узнал имя своего соперника по бою в США
Казахстанский боксер Айдар Шарибаев (6−0, 5 КО) узнал имя своего соперника по следующему бою на профессиональном ринге.
Казахстанский боксер Айдар Шарибаев (6−0, 5 КО) узнал имя своего соперника по следующему бою на профессиональном ринге.
Соперником Шарибаева станет 28-летний колумбийский боксер Карлос Падилла (16−6−1, 10 КО).
Карлос Падилла провел на
Напомним, свой 7-й по счету поединок казахстанский проспект проведет 28 октября на арене