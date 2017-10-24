Джеймс Дуглас: В бою с Головкиным Альварес сделал недостаточно для победы

Дуглас считает, что мексиканец сделал недостаточно в первом бою для победы, и надеется, что в реванше ситуация изменится.

«Когда ты бросаешь вызов чемпиону, то должен победить его. У Альвареса всё было хорошо, и я не удивлён, что он сделал, из-за наличия у него тех навыков, которые он имеет. Но необходимо победить чемпиона, нельзя всё пускать на самотёк.

Я думаю, что из-за этого всё и завершилось ничьей. Вот почему его секунданты кричали на него из-за ринга… Они знали, что он должен идти за победой. Когда ты борешься за чемпионство, то должен завершить свою работу, — цитирует Дугласа BoxingScene.