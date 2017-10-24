Соперник сына Хасима Рахмана сбежал с поединка через черный ход

19 октября Рахман-младший должен был провести поединок в Дареме (Северная Каролина), однако его соперник — Джозеф Коатс сбежал из зала в самый последний момент. Об этом сообщил Грэг Коэн, промоутер Рахмана-младшего.

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«Ринганонсер объявил имя этого парня, Джозефа Коатса, и в этот момент Коатс просто сбежал с ринга. Затем мы пошли к нему в раздевалку, и там нам сказали, что он будет драться. Его подождали пять минут, надеясь, что он вернется, а потом стало известно, что он сбежал через черный ход. Бокс ему теперь заказан, потому что за такое его навсегда дисквалифицируют. Признаюсь, я никогда в жизни не видел ничего подобного.

Вместо этого Хасим теперь подерется 4 ноября с другим соперником. Мне очень жаль, что так произошло. Парень действительно усердно тренировался. В этом году у него был перерыв из-за операции, и этот бой должен был вернуть его на рельсы. Он уже был на ринге, стоял у себя в углу, готовый к битве, и тут произошло такое недоразумение… Ужасная ситуация, — рассказал Коэн, слова которого приводит «Бокс ТВ».

Интересно, что первый бой в профессионалах Рахман-младший мог провести несколькими годами раньше, однако участие в ДТП заставило молодого спортсмена отсидеть 2,5 года тюрьме.