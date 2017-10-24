Соперник сына Хасима Рахмана сбежал с поединка через черный ход
Сыну бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Хасима Рахмана — Хасим
Сыну бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Хасима Рахмана — Хасим
19 октября
«Ринганонсер объявил имя этого парня, Джозефа Коатса, и в этот момент Коатс просто сбежал с ринга. Затем мы пошли к нему в раздевалку, и там нам сказали, что он будет драться. Его подождали пять минут, надеясь, что он вернется, а потом стало известно, что он сбежал через черный ход. Бокс ему теперь заказан, потому что за такое его навсегда дисквалифицируют. Признаюсь, я никогда в жизни не видел ничего подобного.
Вместо этого Хасим теперь подерется 4 ноября с другим соперником. Мне очень жаль, что так произошло. Парень действительно усердно тренировался. В этом году у него был перерыв
Интересно, что первый бой в профессионалах
Напомним, что его отец Хасим