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10:26 (мск), источник: Sports.kz

Экс-чемпион мира WBO снова заявил о желании биться с Головкиным

Экс-чемпион мира WBO Энди Ли (35−3−1, 24 КО) по-прежнему рассчитывает подраться с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

— Пока я не собираюсь завершать карьеру — я все еще хочу драться, но нужно выбрать правильный бой. Мне нечего доказывать, поэтому я хотел бы боя с чемпионом.

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Я знаю, что по-прежнему являюсь одним из лучших средневесов в мире. Посмотрим, какой бой получится организовать. Например, мне кажется, что легко будет организовать поединок с Джейкобсом. Думаю, хватит одной руки, чтобы пересчитать топ-боксеров среднего веса: Билли Джо Сондерс с Давидом Лемье, Геннадий Головкин с Саулем Альваресом и Дэнни Джейкобс. Мое имя — шестое в этом списке. Так что я хотел бы один из этих боев, — сказал Ли в интервью iFL TV.

Ранее Энди Ли говорил, что сразу же согласится на бой с Головкиным, как только ему позвонят. Свой последний бой ирландский боксер провел в марте в Нью-Йорке, где единогласным решением судей победил американца Кеандре Лизервуда (20−5−1, 13 КО).

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