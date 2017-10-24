Экс-чемпион мира WBO снова заявил о желании биться с Головкиным

Я знаю, что по-прежнему являюсь одним из лучших средневесов в мире. Посмотрим, какой бой получится организовать. Например, мне кажется, что легко будет организовать поединок с Джейкобсом. Думаю, хватит одной руки, чтобы пересчитать топ-боксеров среднего веса: Билли Джо Сондерс с Давидом Лемье, Геннадий Головкин с Саулем Альваресом и Дэнни Джейкобс. Мое имя — шестое в этом списке. Так что я хотел бы один из этих боев, — сказал Ли в интервью iFL TV.



Ранее Энди Ли говорил, что сразу же согласится на бой с Головкиным, как только ему позвонят. Свой последний бой ирландский боксер провел в марте в Нью-Йорке, где единогласным решением судей победил американца Кеандре Лизервуда (20−5−1, 13 КО).