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09:22 (мск), источник: Vesti.kz

«После боя я ничего не слышал». Барнетт признался в желании «встать на колено» от ударов Жакиянова

Новоиспеченный чемпион мира по версиям IBF и WBA (Super) ббританец Райан Барнетт (18−0, 9 КО) в интервью Belfast Telegraph признался, что объединительный бой с казахстанцем Жанатом Жакияновым (27−2, 18 КО) выдался очень сложным.

По его словам, во время боя он был близок к тому, что встать на колено после ударов Жакиянова, но сумел пересилить себя. Также Барнетт опасался того, что получил тяжелую травму, когда его везли в больницу после поединка.

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«Это была действительно тяжелая битва. Когда вернулся в раздевалку, я почувствовал, что голова опухла, и я ничего не слышал. Поэтому доктор отправил меня в больницу. Когда я ехал в машине скорой помощи, то мне было страшно. Если вы посмотрите на число боксеров, которые погибли в этом году после боев, то поймете, насколько опасен наш вид спорта.

Было не комфортно находится в «скорой», но это то, с чем приходится столкнуться, если хочешь стать чемпионом мира и драться на высшем уровне. К счастью, после осмотра все обошлось.

Что касается самого боя, то мне пару разу крепко досталось по голове и корпусу. Было так больно, что, думаю, многие боксеры в такой ситуации вставали на колено, но я просто вцепился зубами в капу и продолжил идти вперед. Тем самым я показал свой характер. Именно такие маленькие решения имеют большое значение на пути к завоеванию титула.

Если бы я встал на колено, то, возможно, я бы уже не смог победить решением. Когда я услышал вердикт судей, то был так благодарен. У меня была идеальная подготовка к этому супербою с Адамом Бутом (тренером). Очень важно иметь в своем углу такого человека. Я хотел больше драться на дистанции, но Жакиянов был так агрессивен, что мне пришлось попытаться побить его в его же игре — что я и сделал.

Их поединок состоялся в ночь с 21 на 22 октября на арене SSE в Белфасте (Северная Ирландия) и продлился все отведенные 12 раундов. По их итогам победу единогласным решением судей одержал Барнетт — 118:110, 119:109 и 116:112.

Таким образом, Жакиянов потерял титул WBA (Super), который завоевал в феврале этого года. Для казахстанца это поражение стало вторым в карьере при 27 победах (18 нокаутом), тогда как Барнетт остался небитым — теперь в его активе 18 побед (11 нокаутом).

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